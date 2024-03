Jorge Martínez Aspar y sus campeones ponen el broche final al Racing Legends

Cheste (Valencia), 3 mar (EFE).- El Circuito Ricardo Tormo cerró este domingo la décima edición del Racing Legends con un acto en el que el expiloto Jorge Martínez Aspar y los pilotos que han conseguido ser campeones del mundo en el Aspar Team fueron los protagonistas.

El piloto alcireño se hizo con el título mundial en cuatro ocasiones como piloto en los años 1986, 1987 -en 80 cc.- y 1988 (80 y 125 cc.), pero como líder del Aspar Team se ha alzado con hasta quince títulos internacionales.

Cuatro de estos campeones se reunieron este domingo en el Circuito Ricardo Tormo para homenajear al valenciano, que dio una vuelta al trazado valenciano sobre la Moto3 de Aspar Team con los colores de CFMoto, un giro en el que estuvo escoltado por muchos de los pilotos de motos clásicas que este fin de semana han rodado en el Racing Legends.

Julián Simón, Nico Terol y Gabor Talmacsi, campeones del mundo de 125 cc. junto a Daniel Holgado, campeón del Mundial Junior de Moto3, participaron en las actividades celebradas en el Circuito Ricardo Tormo en esta segunda jornada del Racing Legends.

Más de 11.000 aficionados durante todo el fin de semana se dieron cita en el circuito, dónde cerca de mil vehículos han sido expuestos en la mayor concentración de motos, coches y camiones clásicos de la Comunitat Valenciana.

"Como piloto fue increíble ganar cuatro títulos mundiales, como director de equipo todo es diferente, diría que incluso es más duro y si me pongo a hacer balance creo que el Aspar Team ha sido una historia de éxito que por suerte todavía tiene muchas oportunidades para trufar en el futuro, indicó Aspar.

Simón, Terol y Talmacsi, junto a Aspar, participaron en una charla moderada por el periodista Nico Abad en el escenario del paddok, en la que también estuvieron presentes grandes figuras del motociclismo como Jaime Alguersuari y Óscar Haro.

Además, el piloto brasileño Alex Barros dejó su huella en el Paseo de la Fama del Ricardo Tormo. El ganador del Gran Premio de la Comunitat Valenciana en 2002 en la categoría de MotoGP dejó la marca de sus manos en el acceso principal del Circuito acompañado de pilotos históricos, amigos y autoridades.

Barros se une así al primer ganador en Valencia, Regis Laconi, y al primer español en conseguir la victoria en el trazado de Cheste, Sete Gibernau, y va ampliando la lista de ganadores del Gran Premio que han dejado su huella en el Paseo de la Fama.

"Para mí es un honor poder formar parte de algo tan bonito. Realmente no me lo esperaba. Es un homenaje que viene de un país en el que siempre me han tratado muy bien, me han tratado como a un piloto de casa y encima este es un circuito donde he ganado. Estoy muy emocionado", apuntó Barros. EFE

cta/og