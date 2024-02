Illa asegura que Sanidad no contrató con la empresa de Koldo García y que "ni Ábalos ni nadie" intercedió

El primer secretario del PSC y jefe de la oposición del Parlament catalán, Salvador Illa, ha asegurado que durante la pandemia del Covid-19, cuando él estaba al mando del Ministerio de Sanidad, no se contrató con la empresa de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por presuntas mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Preguntado por este asunto en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Illa ha insistido en que su departamento "no contrató servicios de la empresa de Koldo García" y que "no salió ni un solo euro del Ministerio hacia esta empresa". "Ni Ábalos ni nadie que yo conozca intercedió al respecto", ha afirmado el primer secretario del PSC, tras afirmar acto seguido que tiene "la conciencia absolutamente tranquila" y que tiene "plena disposición" a colaborar con la Justicia. "En la pandemia respondía veinte preguntas al día", ha apuntado. En otro punto, y tras la no renuncia de Ábalos a su acta como diputado --como le pidió el partido-- y su paso al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, Illa se ha mostrado contrario al paso dado por el exministro considerando que "cuando se forma parte de un proyecto colectivo que solicita un paso a un lado, uno tiene que atender a esas peticiones". "Nosotros no podemos tolerar comportamientos como los que hemos visto estos días de personas que en momentos muy complicados, que yo además viví en primera persona, se aprovechen de la situación para lucrarse personalmente. Hay que tener una actitud muy firme, muy clara y trasladar a la sociedad ánimo de colaboración absoluta como hemos hecho", ha lanzado. DEFIENDE ACUERDO DE PRESUPUESTOS En otro punto, en relación al acuerdo firmado este martes entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el PSC para sacar adelante los presupuestos de 2024, ha defendido que este acuerdo un "un ejercicio de responsabilidad y de política útil" y, a su juicio, es bueno para Cataluña. "No podemos trasladar a los catalanes y las catalanas los problemas de un Govern que no acaba de encontrar su sitio", ha dicho. Illa ha insistido en que el PSC quiere hacer política útil enfocada a intentar resolver los problemas de los ciudadanos catalanes, en sus palabras, y cree que Catalunya vive actualmente "un momento complejo". "Estamos recogiendo los frutos de 10 años perdidos en Catalunya y afrontamos una sequía con efectos muy preocupantes para la economía y la sociedad catalana", además de referirse a los malos resultados en educación tras el informe PISA. Para él, en este contexto "lo acertado" era llegar a un acuerdo con ERC para los Presupuestos de la Generalitat y ha pedido al resto de las fuerzas políticas que estén a la altura del momento, ha dicho textualmente. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, han firmado este martes el acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2024, aunque por ahora no tienen los votos necesarios para que sean aprobados en el Parlament --ERC y PSC suman 66 de los 68 'síes' necesarios--.