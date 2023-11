Luz Casal enciende la Navidad en Málaga

Málaga, 24 nov (EFE).- La cantante gallega Luz Casal ha sido la encargada de encender este viernes el alumbrado navideño en Málaga, donde más de 2,2 millones de puntos de luz led iluminarán estas fiestas en más de 80 calles y plazas del centro histórico y zonas emblemáticas de la ciudad.

A las siete en punto de la tarde, Casal, acompañada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pulsado el botón de encendido de las luces en un multitudinario acto celebrado en la céntrica calle Marqués de Larios, donde han vuelto a brillar los "ángeles celestiales" que ya pudieron verse el pasado año.

"Málaga no necesita mi presencia para tener luz. Tiene una de las luces naturales más bonitas que hay en el mundo", ha señalado la gallega en declaraciones a EFE tras reconocer que "ser partícipe este año de la iluminación es un honor" para ella.

El alcalde ha explicado que este año se pensó en Luz Casal como anfitriona del alumbrado navideño porque "es una gran defensora de Málaga, una persona que quiere mucho a la ciudad".

"Es una gran artista gallega, pero enraizada en Málaga y enamorada de la ciudad", ha dicho De la Torre sobre la cantante tras entregarle una placa en "admiración y gratitud" por su presencia en la iluminación de este año.

El alcalde ha animado a la población a vivir la Navidad de una manera "muy solidaria, en paz, convivencial, única y especial" para conseguir que sea "el mejor ambiente de España y del mundo". "Málaga es campeona en muchas cosas, en esta lo viene siendo desde hace muchos años", ha subrayado.

La emblemática calle Larios de Málaga está decorada con 16 ángeles de cuatro metros de altura que están sustentados en 32 columnas laterales decoradas con lentejuelas doradas y de cristales. Excepto en la calle Larios, toda la decoración luminosa del centro histórico se estrena este año.

Así, la Alameda cuenta con un sistema luminoso entre las ramas que va a lucir tanto durante la noche como de día, y entre los nuevos elementos de decoración se encuentran también las figuras relucientes de los Reyes Magos situadas en la entrada del túnel de la Alcazaba.

En calle Echegaray hay piezas de ángeles con trompetas y en la plaza del Carbón lucen bolas navideñas de colores que cuelgan de lazos dorados. En el conjunto de la ciudad son más de 500 las vías que cuentan con decoración navideña.

Como el año pasado, en la calle Larios habrá un espectáculo de música y luces con tres pases cada día a las 18:30, 20:00 y 22:00 horas. El alumbrado, en cualquier caso, se encenderá a diario a las 18:30 horas.

La música que sonará en los espectáculos será navideña, con canciones como 'Jingle bells' (André Rieu · Johann Strauss Orchestra), 'We wish you a Merry Christmas', 'Carol of the bells' (Pentatonix), 'Navidad Épica' o 'Hacia Belén va una burra'.

Además, como ya se ha hecho otros años, en la fachada de la torre mocha de la Catedral se va a proyectar un nuevo 'vídeo mapping' o proyección arquitectónica basada en un cuento titulado 'Ángel de luz', que cuenta la historia de un angelito con imágenes brillantes y reproducciones de grandes vidrieras.

Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y los pases serán de 8 minutos cada uno a las 18:45, 20:00 y 22:00 horas, todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. EFE

