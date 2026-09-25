España

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

En una entrevista a ‘Público’, la exalcaldesa de Barcelona ha reclamado un “frente realmente amplio” para las elecciones del año que viene

La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau. (Lorena Sopêna/Europa Press)
La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau. (Lorena Sopêna/Europa Press)
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La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau dejó el Ayuntamiento de la ciudad hace dos años. Desde entonces, la actual presidenta de la fundación Sentit Comú se ha volcado en el activismo político, como cuando hace más de un año se embarcó en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. Ahora, ha dejado abierta la posibilidad de regresar a la primera línea política. Y para más inri, hacerlo desde el ámbito estatal. La referente de los Comuns ha reconocido este viernes al Público que ha recibido propuestas para encabezar la nueva alianza que preparan las formaciones integradas en Sumar de cara a las elecciones generales de 2027, aunque por el momento evita confirmar cualquier candidatura.

“Es cierto que me han propuesto dar el paso”, ha reconocido Colau al ser preguntada por la posibilidad de liderar el proyecto en el que trabajan Comuns, Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid. Pero la exalcaldesa ha advertido de que ya no cree en “soluciones mágicas”, sino en construir “un frente realmente amplio”, que “mejore sus formas de funcionar” y, lo más importante, que sea “valiente e ilusionante”. “Por supuesto me sentiré responsable de ayudar en lo que pueda para evitar que gobierne el fascismo en España”, ha sostenido al citado medio la exalcaldesa, para recordar que “ahora mismo yo no soy candidata a nada”.

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“Mi única intención es que mejoremos”

Ya el pasado 14 de septiembre, Colau aseguró en una entrevista para el programa Cafè d’idees que volvería a la primera línea política “si en algún momento soy especialmente útil para hacer algo en concreto” y este miércoles, tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, publicó un reel en Instagram donde ya alertaba que podía “ser polémico” y dolerle “a su gente cercana”. “Mi única intención es que mejoremos y que el PSOE se retrate de una puñetera vez en materia de vivienda. Por todas las Maricarmen de este pais”, añadió en la descripción. En el vídeo, alentaba a que lo ocurrido fuera “un punto de inflexión” para el Gobierno de España: “Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.”

El de Colau, sin embargo, no es el único nombre que circula para encabezar la futura candidatura. El ministro de Cultura y portavoz de los Comuns, Ernest Urtasun, también ha dejado abierta en los últimos días la posibilidad de asumir ese papel. Este mismo viernes, en una entrevista en la Cadena SER, ha asegurado que serán “muchos dando la pelea” y que él también piensa darla, aunque ha evitado concretar cuáles son sus planes para 2027. “No quiero entrar en un juego de descartes que lo único que hace es desmovilizar a la gente”, ha señalado, antes de avanzar que el nuevo liderazgo se dará a conocer “en los próximos días”.

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La incógnita sobre quién encabezará la candidatura se mantiene mientras Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns continúan trabajando en la reorganización del espacio a la izquierda del PSOE.

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