Heal*, un nuevo documental profundamente personal de la princesa de Gales que explora la vida más allá de un diagnóstico, así como las diversas formas en que las personas encuentran consuelo, fortaleza y esperanza ante una enfermedad grave. (The Prince and Princess of Wales)

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La princesa de Gales ha decidido abrir su corazón como nunca antes en Heal, su primer documental, en el que relata en primera persona el duro proceso físico y emocional que atravesó tras ser diagnosticada de cáncer. Aunque la producción de media hora de duración se emite este domingo 29 de noviembre en la cadena británica BBC One, un pase previo celebrado para la prensa en Londres ha desvelado ya los pasajes más íntimos y conmovedores de un testimonio sin precedentes dentro de la familia real británica.

El hilo conductor del programa acompaña a la futura reina en un exigente desafío deportivo que completó el pasado mes de junio junto a su hermano, James Middleton: escalar en menos de 24 horas las tres cumbres más altas de Inglaterra, Gales y Escocia. Esta iniciativa solidaria, impulsada a beneficio de The Royal Marsden Cancer Charity, la fundación del centro hospitalario donde recibió su tratamiento oncológico, sirve de escenario para que Kate reflexione sobre la fragilidad de la vida, su necesidad de refugiarse en la naturaleza y el impacto que la enfermedad dejó en su día a día.

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Sin embargo, el momento más sobrecogedor de la cinta llega cuando la esposa del príncipe Guillermo retrocede hasta enero de 2024, fecha en la que fue sometida a una cirugía abdominal que derivó en su diagnóstico. Lejos del habitual hermetismo institucional, Kate describe sin filtros la soledad, el miedo y la vulnerabilidad extrema que experimentó entre las paredes del centro médico, confesando que mirar de frente a la muerte transformó por completo su manera de entender el mundo y su papel como madre.

La soledad del ingreso hospitalario

Al rememorar aquellas primeras semanas de incertidumbre en el hospital, la princesa de Gales relata el profundo desamparo que sintió al verse aislada en un entorno frío y alejado del exterior. “Cuando estás en la cama del hospital y todo es tan clínico a tu alrededor, sin aire fresco ni vegetación, resulta muy crudo, ajeno y despojado”, explica con sinceridad en el documental. La nuera del rey Carlos III no oculta la gravedad de aquel trance y admite haber atravesado instantes límite: “La oscuridad fue una experiencia realmente aterradora y desorientadora. Creo que entraba y salía de la consciencia; fue una época muy oscura”.

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Kate Middleton anunció que tiene cáncer (Bukingham)

En medio de ese aislamiento, un pequeño gesto silencioso se convirtió en su mayor ancla emocional, un recuerdo que hoy agradece profundamente sin llegar a desvelar si se trató de un familiar, de un miembro del equipo sanitario o de una simple percepción en mitad de la convalecencia. “En algún momento percibí a alguien sosteniéndome la mano. No me hablaba, no intentaba arreglar nada; simplemente estaba ahí. Estaré siempre agradecida a quien permaneció a mi lado en ese momento”, confiesa.

De aquella experiencia extrajo una valiosa lección vital sobre la crianza de sus hijos: “Muy a menudo piensas que tienes que solucionar algo, decir algo o hacer algo, y no es así; solo tienes que estar ahí, y eso es lo que significa el amor”.

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La emoción al escuchar a sus hijos

Superada la quimioterapia y centrada en reaprender a disfrutar de lo cotidiano, Kate reconoce que el cáncer deja una huella imborrable en quien lo padece. “Cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, tienes que aceptar que la vida no es infinita”, reflexiona ante las cámaras antes de describir el profundo cambio personal que ha vivido: “El cáncer te cambia; te cambia el cuerpo, pero hay una parte mucho más profunda que se transforma en ti. Te despoja de todo; las cosas que creías conocer ya no están ahí y, en cierto modo, te pierdes a ti misma. Una vez que pasas por algo así, es muy difícil volver a ser la persona que eras antes”.

Kate Middleton durante la grabación de 'Heal'. (Kensington Palace).

Durante aquella dura convalecencia, su mayor refugio mental fue imaginar los paisajes abiertos a los que regresó meses después para cerrar simbólicamente esta etapa, ya que, según admite, ni siquiera sabía que existía la tradición hospitalaria de tocar la campana al finalizar el tratamiento.

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Al coronar la cima de Scafell Pike, la emoción terminó por desbordarla cuando su hermano James le reprodujo en el teléfono móvil unos audios de sus tres hijos enviados por el príncipe Guillermo. “Oh, no, no lo hagas, vas a hacerme llorar; por favor, no”, alcanzó a decir entre lágrimas al escuchar al pequeño Louis, de ocho años, asegurarle que siempre va en su corazón, a Charlotte, de once, decirle que están “muy orgullosos” de ella, y a George, de trece, animarla mientras seguía su ruta en tiempo real: “Sigue adelante, estamos justo detrás de ti”. Un impulso definitivo que culmina en el documental con un emotivo abrazo familiar al pie de la montaña junto a Guillermo y sus padres, Carole y Michael Middleton.