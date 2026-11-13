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Propuestas de Vox en materia de pensiones en su programa electoral: solo una, que mejore la productividad económica

En el documento no aparece mencionado el sistema mixto de pensiones que el partido había planteado en su programa económico de 2025

Santiago Abascal, en una imagen de Europa Press, junto a la portada del programa electoral de Vox. (Montaje Infobae)
Santiago Abascal, en una imagen de Europa Press, junto a la portada del programa electoral de Vox. (Montaje Infobae)
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El programa electoral de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre apenas dedica un punto específico a las pensiones, pese a que el tema se consolidó como uno de los ejes centrales de la campaña. El documento, titulado Es sentido común, tiene 115 medidas y vincula la sostenibilidad del sistema de pensiones a la mejora de la productividad económica, sin detallar una fórmula concreta de revalorización.

La medida número siete del programa establece que la formación de Santiago Abascal buscará “garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones” mediante la revitalización de la economía, el impulso del empleo, la mejora de los salarios y el aumento de la riqueza nacional. El texto sostiene que “una economía más productiva es la garantía de sostenibilidad de las pensiones”, una fórmula que no incluye referencias a mecanismos técnicos de financiación ni a porcentajes de revalorización vinculados al índice de precios al consumo.

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Uno de los datos más relevantes de esta edición del programa es la ausencia del sistema mixto de pensiones que Vox había planteado en su programa económico de 2025. Aquella propuesta contemplaba combinar el actual modelo de reparto con un esquema de capitalización individual, en el que cada trabajador acumularía fondos durante su vida laboral para complementar la prestación pública. El documento presentado para el 29-N no incorpora esa fórmula, según confirmó Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género.

Vox decide retirar la lista al Senado en 6 circunscripciones y presentar un solo candidato en 14.

Según detalla Vox promete “derogar tres normas por cada una que se apruebe” y militarizar la frontera de Ceuta, el partido apuesta por una bajada masiva de impuestos combinada con una reducción del déficit público, y basa la sostenibilidad de las pensiones en una mejora general de la productividad, sin mencionar de forma explícita la actualización de las prestaciones conforme al IPC.

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La natalidad como respuesta al envejecimiento demográfico

El programa vincula de manera directa la viabilidad futura del sistema al fomento de la natalidad. En el apartado dedicado a Familia y Vida, la medida 94 plantea una cotización a la Seguridad Social financiada por el Estado para los españoles dedicados al cuidado de sus hijos, bajo el argumento de que “formar una familia y criar a los hijos es una contribución esencial al futuro de España” y no debe penalizar la jubilación futura de quienes interrumpen su carrera laboral por maternidad o crianza.

Esta medida se complementa con un plan nacional de natalidad que extiende a todas las familias, desde el primer hijo, los beneficios hoy reservados a las familias numerosas, con bonificaciones progresivas según el número de descendientes.

Prioridad nacional en el acceso a prestaciones sociales

El programa aplica el principio de “prioridad nacional” también al terreno de las pensiones y las prestaciones sociales. La medida 22 establece que el Ingreso Mínimo Vital atenderá únicamente las necesidades de los españoles con menos recursos, y promete impulsar el retorno de los inmigrantes que perciban esta ayuda o sus complementos autonómicos. Vox ha vinculado de forma reiterada el gasto social en inmigración con el riesgo de financiación del sistema de pensiones.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto previo al inicio oficial de la campaña electoral, a 12 de noviembre de 2026, en Huesca. (Verónica Lacasa./ Europa Press)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto previo al inicio oficial de la campaña electoral, a 12 de noviembre de 2026, en Huesca. (Verónica Lacasa./ Europa Press)

En ese sentido, el eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, declaró durante una visita a Segovia que las pensiones “van a peligrar” si gana el PSOE, y argumentó que los inmigrantes que llegan a España “no vienen a pagar sus pensiones, sino que vienen a cobrar el ingreso mínimo vital”, según recogió Buxadé (VOX) asegura que las pensiones “van a peligrar” si gana el PSOE.

El programa incluye, dentro del bloque dedicado a la atención a los mayores y dependientes, un refuerzo del presupuesto en dependencia, ayudas para el cuidado en el hogar y apoyo a los familiares a cargo. La medida 95 contempla además un aumento de los programas de atención a la soledad no deseada y de las plazas en residencias, junto con la desburocratización de los trámites de reconocimiento de la dependencia y la discapacidad.

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