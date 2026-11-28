Salmones nadando contracorriente para desovar. EFE/Gloria Nieto/Archivo

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En las celebraciones de diciembre, los peces del río vuelven a ocupar un lugar insólito en la música navideña: beben para ver el nacimiento de Jesús. La escena, repetida en hogares de México, pertenece a un canto de autor desconocido que se transmitió durante generaciones.

La canción no tiene una fecha de creación confirmada ni un compositor identificado. Según Las Provincias, tampoco se conoce el origen exacto de sus estrofas, aunque su difusión se consolidó durante la segunda mitad del siglo XX.

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Su estribillo fija una imagen que rompe con el paisaje habitual de los villancicos. En lugar de pastores, campanas o portales, el relato se detiene frente al agua y atribuye a los animales una curiosidad casi humana ante el nacimiento de Dios.

Hay algo doméstico y extraño en esa postal. La Virgen lava pañales, tiende ropa sobre el romero y se peina detrás de una cortina. Mientras tanto, los peces interrumpen el curso del río para mirar hacia un lugar que la canción nunca nombra del todo.

La música navideña nos conecta con recuerdos y emociones. Descubre las canciones que harán de tus reuniones un momento inolvidable lleno de magia y calidez. (Freepik)

Una canción sin firma que pasó de boca en boca

Los peces en el río pertenece a la tradición oral española. La falta de un autor conocido explica las variaciones que existen en su letra, en el orden de las estrofas y en algunos personajes que aparecen en las versiones regionales.

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El sitio especializado ThoughtCo señala que la pieza es uno de los villancicos en español más conocidos, aunque fuera de España y América Latina no alcanzó el mismo nivel de difusión.

Un río brillante con peces dorados, rodeado de luces navideñas y un cielo estrellado, inspirado en el villancico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa transmisión oral permitió que cada versión sumara matices. En algunas interpretaciones aparecen pajarillos junto al romero; en otras, ángeles acompañan el momento en que María cuida al recién nacido.

La falta de una partitura inicial también dejó abierta la puerta a lecturas distintas sobre su antigüedad. Algunos rastros de sus versos remiten al folclore español del siglo XIX, mientras que ciertas hipótesis ubican antecedentes literarios mucho antes.

La Virgen y una escena cotidiana lejos del pesebre

El villancico no describe la llegada de los Reyes Magos ni el camino de los pastores. Se concentra en tareas pequeñas: lavar, tender, peinarse. La Virgen María aparece fuera de la solemnidad habitual, con acciones de todos los días.

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Esa cercanía es una de las razones por las que la canción se aparta de otros cantos navideños. El nacimiento de Jesús queda sugerido en el estribillo, pero las estrofas se detienen en una madre que prepara, cuida y ordena.

Según Las Provincias, la composición presenta una posible influencia árabe en su tonalidad y en su estructura. Esa lectura no permite fechar la obra, pero abre una ventana sobre la mezcla de tradiciones que atravesó la música popular de la península ibérica.

Un río brillante con peces dorados, rodeado de luces navideñas y un cielo estrellado, inspirado en el villancico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de María peinándose también tiene antecedentes en antiguas composiciones españolas. Una variante de ese verso fue documentada en 1871 en el libro Costas y Montañas (Libro de un caminante), de Juan García.

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¿Por qué beben los peces en el río?

La expansión del tema se apoyó en interpretaciones discográficas que llevaron el canto fuera de sus circuitos regionales. Una grabación de 1961, Ronda de villancicos, incluyó una versión bajo el título “Pero mira cómo beben”, interpretada por los Coros y Rondalla de la Parroquia de San Lorenzo de Córdoba.

Con el tiempo, “Los peces en el río” también quedó ligado a voces populares de la música española. Las Provincias menciona entre las interpretaciones más recordadas la que realizó Manolo Escobar en 1990, dentro de un disco que llevó el mismo nombre del villancico.

En el villancico, los peces beben “por ver a Dios nacido”. La imagen funciona como una licencia poética: la naturaleza entera participa del nacimiento de Jesús y hasta los animales interrumpen su rutina para contemplarlo.

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La melodía cruzó el Atlántico y se instaló en los repertorios navideños de América Latina. En México, el tema forma parte de las canciones que acompañan posadas, reuniones familiares y celebraciones escolares.

Su historia, sin una firma ni una fecha definitiva, continúa en cada repetición. El río, los peces, el romero y una madre que cuida a su hijo sobreviven en una canción que nadie puede reclamar como propia.