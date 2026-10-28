España

Ya solo queda un centenar de jabalíes en la zona afectada por la peste porcina africana: Cataluña sigue combatiendo el virus 11 meses después

La Generalitat de Catalunya ha confirmado que se han capturado más de 13.000 ejemplares para evitar la expansión de la enfermedad

Imagen de archivo de un jabalí en un bosque. (Byrdyak/Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de un jabalí en un bosque. (Byrdyak/Wikimedia Commons)
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Dentro de un mes se cumple exactamente un año desde que por primera vez en más de tres décadas se detectasen casos de peste porcina africana (PPA) en España. Desde entonces, la Generalitat de Catalunya mantiene un operativo de restricciones, batidas y capturas de jabalíes para evitar la expansión de la enfermedad.

En la zona afectada, que incluye el parque de Collserola y municipios de las comarcas del Vallès y Baix Llobregat, ya han sido más de 13.000 jabalíes los capturados. El consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Óscar Ordeig, ha señalado esta semana en Bon dia, Barcelona, que en este área solo quedan poco más de un centenar de ejemplares.

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Esta reducción drástica de la población ha provocado que se pase de tener 20 jabalíes por kilómetro cuadrado a solamente uno, una cifra que es incluso inferior a la recomendada: tres ejemplares por kilómetro cuadrado.

Imagen de archivo de un jabalí. (Prensa Festival Sevilla/Europa Press)
Imagen de archivo de un jabalí. (Prensa Festival Sevilla/Europa Press)

De la alta cifra de jabalíes capturados, la Generalitat de Catalunya señalado que han dado positivo en la enfermedad algo más de 400 desde el pasado 28 de noviembre.

“Eliminación de los jabalíes” para evitar que el virus se expanda

Hace un mes, el conseller de Agricultura indicó que, gracias al despliegue continuado en la zona, el Plan para la erradicación de la PPA ha entrado en su última fase y se concentra ahora en “eliminar cualquier posibilidad de que el virus pueda mantenerse”.

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“El objetivo es completar antes de fin de año la eliminación de los jabalíes presentes en la zona encapsulada que pueden contribuir a mantener la circulación del virus”, ha afirmado Ordeig.

Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)
Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Desde que comenzó la alerta por la peste porcina africana en España, distintas administraciones han señalado la elevada proliferación de las poblaciones de jabalíes en nuestro país como una de las principales causas de la diseminación de la enfermedad. De hecho, en un documento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2024 se señalaba que se estimaba en torno a 1.200.000 jabalíes, “una cantidad que podría verse duplicada en 2025″.

Ante esta situación, una de las principales medidas que se pusieron sobre la mesa fue precisamente el control y la reducción significativa del número de ejemplares para afrontar la sobrepoblación, especialmente en aquellas comunidades autónomas en las que la densidad era más elevada, como Cataluña.

Plantean reabrir Collserola mediante corredores seguros

Desde el pasado mes de marzo, se encuentra cerrado el acceso al medio natural de todo el parque de Collserola. Tras los avances en el plan de erradicación, la Generalitat valora la posibilidad de reabrirlo progresivamente antes de que termine 2026.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, cifra en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana. (Europa Press)

El levantamiento de las restricciones se realizaría poco a poco y únicamente en determinadas zonas, mediante corredores seguros para evitar comprometer las medidas sanitarias.

Dentro de la zona de alto riesgo continúan vigentes las restricciones de acceso al medio natural, lo que afecta a un total de 19 municipios: Bahía del Vallés, Barberá del Vallés, Cerdanyola del Vallés, El Papiol, Molinos de Rey, San Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, San Cugat del Vallés, San Quirze del Vallés, Santa Perpètu de Llobregat, Castellbisbal, el enclave de Barcelona y los accesos al Parque Natural de Collserola.

“La contención del brote exige continuidad, adaptación y esfuerzo conjunto”, han recordado desde la Generalitat. “Por eso, se pide a la ciudadanía que respete toda la señalización y los controles de acceso, no alimente los jabalíes, deposite los residuos en contenedores cerrados y avise al 112 en caso de detectar jabalíes muertos o sintomáticos”.

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