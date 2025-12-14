Situación de la peste porcina en España: del sacrificio de la mitad de los jabalíes en Cataluña a las sospechas del origen del brote en un laboratorio

Varios jabalíes. (Freepik)

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en España el pasado 28 de noviembre se encuentra contenido en la zona del foco de infección. Tras la confirmación este viernes de otros 3 casos positivos en jabalíes salvajes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) —todos ellos en el radio del primer foco—, ya son 16 en total.

Una de las principales preocupaciones era que el virus, altamente contagioso y mortal entre los cerdos, entrase en alguna de las granjas que se encuentran dentro del área de vigilancia de 20 kilómetros que han establecido las autoridades. Tras la realización de las pruebas y el análisis de estas, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, ha señalado que “la peste no está en ninguna granja”.

Sin embargo, la vigilancia y las actuaciones para evitar nuevos contagios continúan en la zona. Ya en 2024, el MAPA alertaba de la elevada proliferación de las poblaciones de jabalíes en España, lo que representa una posible fuente de diseminación y mantenimiento de enfermedades. “Este crecimiento se ha acelerado con el tiempo, hasta el punto de que actualmente se estima que en España hay en torno a 1.200.000 jabalíes, una cantidad que podría verse duplicada en 2025″, señalaba en el plan nacional de gestión de las poblaciones de esta especie, de mayo de 2024.

Ante esta situación, una de las principales medidas que se han puesto encima de la mesa es el control y la reducción significativa del número de ejemplares para afrontar la sobrepoblación, que afecta en términos de densidad especialmente a zonas de Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, entre otros.

Para ello, el conseller de Agricultura anunció el pasado miércoles la constitución de la Mesa del Jabalí de Cataluña, pues la comunidad cuenta actualmente con una población reproductora estimada de 125.000 ejemplares —puede alcanzar los 180.000 en verano, en la época de la cría—. El objetivo de la medida, que estará integrada por organizaciones implicadas, administraciones y cazadores, es reducir a la mitad esta cifra.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado 13 casos positivos de peste porcina africana en jabalíes silvestres. (Europa Press)

Se entra ahora en una segunda fase del plan para combatir la peste porcina, con la intensificación de las capturas de jabalíes con armas de fuego con silenciador, utilizadas únicamente en el segundo radio de menos riesgo. “Se intensificará en las próximas semanas y por ahora tiene un carácter indefinido, ya que se irá moldeando en función de la evolución de la crisis”, señaló Núria Parlon, consellera de Interior.

La caza descontrolada puede propagar la peste porcina africana

Las estrategias de caza y sacrificio de los jabalíes silvestres están contempladas en las directrices para la prevención, el control y la erradicación de la peste porcina africana de la Unión Europa como medida aconsejable. Sin embargo, esto debe ponerse en práctica por parte de cazadores formados, bajo supervisión de la autoridad competente y cuando se haya pasado la fase epidémica.

Así, “ninguna medida debería tomarse hasta que se consolide la disminución de la curva endémica” y el sacrificio no debe realizarse de forma indiscriminada, sin control o sin haber aplicado medidas para evitar el desplazamiento de los animales, puesto que esto podría propagar la enfermedad.

En este sentido, diversas asociaciones rechazan la caza como mecanismo de control frente a la actual peste porcina africana, como la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) o Greenpeace: “Los jabalíes potencialmente infectados que consiguen escapar, presionados por las batidas de cazadores, huyen hacia otros territorios y dispersan aún más el virus”, destaca la organización ecologista.

Además, “si no se aplican medidas estrictas, la manipulación de un jabalí infectado por parte de un cazador, sin saber que está infectado, puede ayudar a la dispersión del virus a través de ropa, calzado, vehículos o de cualquier material donde se pueda impregnar, así como de los restos que puedan quedar en el campo”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Es por este motivo por lo que el Govern ha recalcado que las actuaciones en la zona se están llevando a cabo por parte de agentes especializados y únicamente en el segundo radio, el de menor riesgo.

Del bocadillo a la fuga de un laboratorio: las hipótesis del origen del brote

Una de las actuaciones más importantes para evitar nuevos brotes de peste porcina africana es investigar el origen del que afecta a nuestro país desde finales del mes de noviembre. Una de las primeras hipótesis que se barajó fue la entrada de comida contaminada en un bocadillo proveniente de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el virus está actualmente presente. La teoría estuvo principalmente motivada por la cercanía de los primeros cadáveres de jabalíes positivos en peste porcina a la AP-7.

De hecho, tal y como señala la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), esta es una de las maneras a través de la que el virus puede expandirse: “Sobrevive en distintos productos porcinos, como el jamón, los embutidos o el tocino”. Es precisamente así como ocurrieron brotes precedentes en Bélgica e Italia.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre, el Ministerio de Agricultura informó del inicio de una nueva investigación sobre el origen del brote, con base en un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid). Los análisis genéticos concluían que el virus causante del foco en la provincia de Barcelona es muy similar al que circuló por Georgia en 2007 —usado desde entonces en laboratorios para estudiar el virus o para evaluar la eficacia de posibles vacunas, actualmente en fase de desarrollo—, no a los que se encuentran actualmente en los países europeos.

“Del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección”, explicaba el MAPA, abriendo la posibilidad de que el foco pudiese tener su origen en una instalación de confinamiento biológico.

Exterior del laboratorio de investigación animal Irta-Cresa. (David Zorrakino/Europa Press)

De los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar en el que fueron detectados los jabalíes infectados, es el laboratorio IRTA-CReSA sobre el que ha recaído la mayor sospecha, el más cercano al campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra. Actualmente, sus instalaciones se encuentran en una fase inicial de obras para su ampliación.

Sin embargo, a través de su cuenta de X, Xavier Abad, jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2 del IRTA-CReSA ha señalado que el virus de la PPA no puede haber salido al exterior desde el centro: se han revisado todos los tratamientos realizados en los últimos 4 meses (ya que todos los procesos deben documentarse y registrarse) y no se ha percibido ninguna alteración de bioseguridad.

De igual manera, Joaquim Segalés, veterinario e investigador del IRTA, también defendió en el programa Versió RAC1 las medidas de seguridad del centro: “No hay ninguna evidencia de que una quiebra en los protocolos de seguridad explique el escape del virus de la peste porcina del centro”. Ambos expertos continúan señalando la hipótesis de la comida contaminada como una de las más plausibles: “Un jamón hecho a partir de un cerdo infectado con el virus de la PPA puede retener la inefectividad por más de 120 días. Si un cerdo se come ese jamón, se infectaría, muy seguramente”, apunta Abad con respecto a la persistencia de la enfermedad, fundamentándose en un estudio publicado en la revista Food Microbiology.

Dos semanas después del inicio del brote en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, la Generalitat de Cataluña y las autoridades se afanan en descubrir la procedencia del virus, que ya está provocando pérdidas millonarias en el sector porcino español.