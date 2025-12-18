España

Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, bajo sospecha por una posible fuga de la peste porcina

La diligencia se produce por orden de un juzgado de Cerdanyola del Vallès, donde ha tenido lugar el brote de la enfermedad

Exterior del laboratorio de investigación
Exterior del laboratorio de investigación animal Irta-Cresa durante la peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès, a 5 de diciembre de 2025, en Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil están llevando a cabo esta mañana un registro de las dependencia del laboratorio IRTA-CReSA, según ha confirmado el propio organismo de la policía autonómica de Cataluña en un comunicado. Las diligencias se producen en un momento de sospecha contra el centro por el brote de peste porcina africana que se declaró el pasado 28 de noviembre en Barcelona.

Así ha sido ordenado, en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, donde el pasado 16 de noviembre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirmó otros 10 positivos en jabalíes, tras los resultados del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). Por tanto, se elevaban los casos de peste porcina africana a 26 en total, todos ellos en animales silvestres y dentro del radio del primer foco.

Los Mossos d’Esquadra señalan que la entrada y registro en las instalaciones se están realizando de acuerdo a los protocolos y las medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación animal.

Varios jabalíes. (Freepik)

Se investiga una posible fuga del virus de un laboratorio

Después de la hipótesis del bocadillo —la entrada de comida contaminada proveniente de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el virus está actualmente presente, como ha ocurrido en brotes precedentes en Bélgica e Italia—, se puso el foco sobre una posible fuga del virus de un laboratorio.

El pasado 5 de diciembre, el MAPA informó del inicio de una nueva investigación sobre el origen del brote con base en un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid). Los análisis genéticos concluían que el virus causante del foco en la provincia de Barcelona es muy similar al que circuló por Georgia en 2007 —usado desde entonces en laboratorios para estudiar el virus o para evaluar la eficacia de posibles vacunas, actualmente en fase de desarrollo—, no a los que se encuentran actualmente en los países europeos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

El Ministerio abría así la posibilidad de que el foco pudiese tener su origen en una instalación de confinamiento biológico. En este contexto, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, entre sus medidas de actuación, creó un grupo de auditoría interna encargada al IRTA-CReSA para revisar los laboratorios y centros que trabajan con material genético de este virus en el perímetro de 20 kilómetros de la zona afectada. Entre los cinco centros de la lista se encuentra el propio IRTA-CReSA, cuyas instalaciones son cercanas al lugar en el que aparecieron los primeros cadáveres de jabalíes infectados. Además, otra de las líneas de trabajo es la investigación conjunta por parte de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.

“Con los datos que conocemos hoy, nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de alguno de los laboratorios o centros que trabajan con este virus”, afirmó Salvador Illa, president de la Generalitat, señalando la importancia de continuar investigando para conocer con certeza el origen del brote de peste porcina africana en nuestro país y si se ha producido un delito contra el medio ambiente.

