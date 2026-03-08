Los estudiantes españoles pierden interés por ir a Estados Unidos: “Se ha detectado un aumento de la cautela y las consultas preventivas”

Los estudiantes españoles pierden interés por ir a Estados Unidos

El número de estudiantes españoles que viajan a Estados Unidos para estudiar continúa descendiendo. En 2025 se registraron 3.826 alumnos, es decir, una caída del 7% con respecto al año anterior, según un informe de Council on Standards for International Educational Travel (Csiet), organismo que recopila las estadísticas internacionales de programas de intercambio de estudiantes en el país norteamericano.

La cifra representa el nivel más bajo desde el año de la pandemia, mientras que el máximo reciente fue 2023, con 4.547 estudiantes españoles que fueron a EEUU a continuar con sus estudios. El descenso acumulado desde entonces es ya del 16%. No obstante, España sigue siendo uno de los países con mayor presencia en estos programas.

“La disminución de estudiantes españoles es mayor que la disminución a nivel mundial de estudiantes que van a Estados Unidos, de aproximadamente un 2%. Consideramos que se trata de una disminución temporal”, explica Christopher B. Page, director ejecutivo del Csiet, en conversación con Infobae.

Las estadísticas del Csiet recogen los visados de intercambio cultural J-1 (secundaria), pero no los visados académicos F-1 (generales). Según la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce), si se sumaran estos últimos, el número real de estudiantes españoles en Estados Unidos en 2025 podría aumentar en unos 500 alumnos, situándose cerca de los 4.300. Sin embargo, con este ajuste o no, el descenso se mantiene desde hace tres años.

Además, España no es el único país europeo que ha visto cómo sus estudiantes ya no quieren cruzar el charco. Por ejemplo, en Alemania, segundo país con más estudiantes en Estados Unidos, las solicitudes han caído aproximadamente un tercio durante el curso 2024-2025, según el informe Open Doors.

“La percepción difiere de la realidad”

Para ambos organismos, el descenso responde en buena medida a factores de percepción. Así, Page señala que la incertidumbre política percibida es uno de los elementos que ha influido en la decisión de las familias, pero “no disponemos de estadísticas claras que muestren una correlación”. Sin embargo, la información que reciben de sus miembros muestra “que la percepción sobre la vida en Estados Unidos cada vez difiere más de la realidad sobre el terreno”.

Desde Aseproce coinciden en que el interés por estudiar en territorio estadounidense sigue presente, aunque se observa un comportamiento más prudente de las familias. “En el último año se ha detectado un aumento de la cautela y de las consultas informativas, en un contexto internacional y político más complejo”, señala Emilio Bordona, presidente de la asociación, a este medio.

Donald Trump expresa su descontento con España, criticando su liderazgo y su contribución a la OTAN. El presidente amenaza con tomar medidas drásticas, como la ruptura de todos los tratos comerciales.

Control de las redes sociales

Uno de los elementos que más consultas ha generado en los últimos meses es el proceso por el que se recibe el visado. A finales de mayo de 2025, la administración de Trump introdujo nuevas directrices. Durante varias semanas se suspendieron las entrevistas necesarias para tramitar el permiso y, cuando se retomaron en junio, se añadió un requisito adicional: los estudiantes extranjeros deben declarar sus perfiles en redes sociales y mantenerlos configurados como públicos hasta recibir la aprobación del visado.

El proceso también afecta a los menores de edad (visado J-1), y puede prolongarse hasta dos semanas. No obstante, desde Csiet reportan “que este factor no ha afectado el interés ni las solicitudes de países como España”, afirma Page. Algo que también apuntan desde Aseproce: “No la vemos como un factor que disuada especialmente a estudiantes jóvenes y familias españolas. Se traduce en consultas preventivas que resolvemos con información clara, sin que se traduzca en cancelaciones”, explica Bordona.

Emilio Bordona, presidente de Aseproce. (Cedida)

El coste, “una preocupación”

Otro de los factores más consultados por las familias es el coste de estudiar en Estados Unidos, especialmente tras la inflación de los últimos años. “El coste es una preocupación, pero esto ocurre en muchos destinos educativos, no solo en Estados Unidos”, reconoce Page.

Sin embargo, desde Aseproce señalan que el mercado educativo es cada vez más competitivo y que las familias comparan más opciones antes de decidir. En este contexto, países como Canadá o Irlanda han ido ganando peso como alternativas para estudiar inglés.

A pesar del descenso de las cifras, tanto Csiet como Asepreoce coinciden en que la experiencia de los estudiantes españoles que ya se encuentran en EEUU “se está desarrollando con total normalidad”, explica Bordona. Esto es debido a que las “familias anfitrionas, sean conservadoras, demócratas o apolíticas, continúan abriendo los brazos a los estudiantes de intercambio españoles. Más del 95% de los estudiantes que viajan a Estados Unidos informan experiencias abrumadoramente positivas”, afirma Page.

Incluso ante un contexto de escalada internacional, se prevé que “el interés por Estados Unidos se estabilice para 2026-2027, sin mayores descensos”, subraya Bordona. Desde el Csiet, apuntan a que este descenso “probablemente sea temporal y se ajustará a medida que el panorama político se estabilice”.