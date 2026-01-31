Todas las ayudas para poder alquilar un piso en Madrid: hasta 250 euros al mes y deducciones en el IRPF

Imagen de archivo de tres carteles ofreciendo alquiler de vivienda en un portal (Europa Press)

El acceso a una vivienda en alquiler en Madrid se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y económicos de los últimos años. La escalada continuada de los precios, especialmente en la capital y su área metropolitana, ha empujado a miles de personas a buscar alternativas para poder asumir el coste mensual de un piso sin que eso suponga renunciar a otros aspectos básicos de su vida.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha ido articulando diferentes programas y ayudas públicas orientadas a facilitar el acceso al alquiler, proteger a inquilinos y propietarios y aumentar la oferta de vivienda disponible. Conocer estas medidas es clave tanto si estás buscando piso como si ya vives de alquiler.

Una de las ayudas más conocidas es el Bono Alquiler Joven en Madrid. Esta prestación está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que cuenten con rentas del trabajo y cuyos ingresos anuales no superen los 25.200 euros, el equivalente a tres veces el IPREM tomando como referencia cuantías anteriores.

El bono consiste en una ayuda directa de 250 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años, lo que puede suponer un alivio importante en el pago de la renta. Se trata de una medida pensada para facilitar la emancipación juvenil en un mercado especialmente complicado para este colectivo.

Plan Alquila para propietarios e inquilinos

Otra herramienta clave es el Plan Alquila, un servicio público de intermediación que busca aportar seguridad y profesionalización al mercado del alquiler. A través de este plan, tanto propietarios como inquilinos pueden acceder a una gestión integral del arrendamiento, con asesoramiento sobre precios, recomendaciones para mejorar la vivienda, selección de inquilinos, elaboración de contratos y mediación en caso de conflictos.

Para los arrendatarios menores de 35 años, el seguro de impago y la asistencia jurídica gratuita tienen una duración de dos años, lo que refuerza su protección durante las primeras etapas del contrato. Los servicios que ofrece el Plan Alquila a los inquilinos son amplios y cubren todo el proceso de búsqueda y formalización del alquiler.

Incluyen información detallada sobre zonas, precios y disponibilidad de vivienda, apoyo personalizado en la búsqueda según las preferencias y posibilidades económicas, inventario completo del inmueble y un estudio de solvencia para garantizar el pago de la renta.

En los casos en los que no se cumplan los requisitos de ingresos o estabilidad, existe la opción de presentar un avalista. Además, el plan se encarga de redactar el contrato de arrendamiento, velando por los derechos del inquilino y evitando cláusulas abusivas, y ofrece mediación y asesoramiento jurídico y fiscal durante la vigencia del contrato.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid amplió la gratuidad de los servicios del Plan Alquila a todos los propietarios que alquilen una vivienda, con el objetivo de aumentar la oferta disponible. Esta exención, que ya estaba vigente desde 2022 para los caseros cuyos inquilinos fueran menores de 35 años, se extendió a todas las edades. Posteriormente, en diciembre de 2024, el plan incorporó un seguro multirriesgo de hogar con una cobertura asegurada de hasta 72.000 euros para los contratos formalizados durante los dos años siguientes, reforzando así la seguridad tanto para propietarios como para inquilinos.

El Plan Vive ha entregado más de 5.000 viviendas

El Plan Vive es otra de las grandes apuestas del Gobierno regional en materia de vivienda. Anunciado a finales de enero de 2021, tiene como objetivo poner en el mercado hasta 25.000 viviendas en alquiler asequible a lo largo de ocho años, de las cuales 14.000 estaban previstas para la legislatura actual.

Hasta enero de 2026, se han entregado 5.175 viviendas en diez municipios de la región, entre ellos Madrid, Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles, Torrejón de Ardoz o Tres Cantos. Este plan prioriza el acceso a colectivos como jóvenes menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género.

Dentro del Plan Alquila también se encuentra el Plan Alquila Comparte (PAC), una modalidad orientada a fomentar la vivienda compartida. Este servicio busca aumentar la oferta de pisos compartidos, facilitar la búsqueda de compañeros de vivienda, formalizar las relaciones entre propietarios e inquilinos y mejorar la convivencia mediante acuerdos claros y supervisados.

Otros beneficios fiscales del alquiler

Además de estas iniciativas, existen ayudas específicas como el complemento de alquiler de vivienda para titulares de pensión no contributiva. Esta prestación está dirigida a personas que perciben una pensión no contributiva por invalidez o jubilación, no tienen vivienda en propiedad y residen habitualmente en una vivienda alquilada de la que son titulares del contrato. La cuantía es de 525 euros anuales, abonados en un único pago, y puede solicitarse cada año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

A todo ello se suman los beneficios fiscales asociados al alquiler en la Comunidad de Madrid. Desde 2019, existe una bonificación del 100% de la cuota por arrendamiento de viviendas que no se destinen a actividades empresariales o profesionales, siempre que la renta anual sea inferior a 15.000 euros.

Los menores de 40 años pueden aplicar en el IRPF una deducción del 30% de las cantidades destinadas al alquiler de su vivienda habitual, con un máximo de 1.237,20 euros al año, siempre que el gasto supere el 20% de su base imponible. También se ha incorporado una nueva deducción de 1.000 euros por cada vivienda vacía que se destine al alquiler, siempre que el inmueble haya permanecido desocupado durante el año anterior al contrato.