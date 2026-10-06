España

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

La línea de ayudas intergeneracional se suma a los dos decretos de vivienda tumbados por PP, Junts y Vox, cuya convalidación definitiva dependerá ahora del resultado en la Diputación Permanente del Congreso

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. REUTERS/Juan Medina
Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. REUTERS/Juan Medina
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Los ciudadanos que busquen comprar su primera vivienda podrán solicitar préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para ello, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. La línea de financiación, dotada con 10.000 millones de euros, será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tendrá carácter intergeneracional, ya que no estará dirigida solo a los jóvenes y no exigirá ningún requisito de edad. Sánchez también ha añadido que Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, adquirirá “miles de inmuebles” de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda asequible, y ha defendido que se trata de medidas “de sentido común” que protegen a los sectores más vulnerables de la población.

La medida se incorpora al primero de los dos decretos de vivienda que el Gobierno ha vuelto a aprobar en Consejo de Ministros, después de que el Congreso de los Diputados los tumbara el pasado viernes con los votos de PP, Junts y Vox. Con las Cortes ya disueltas, su convalidación quedará ahora en manos de la Diputación Permanente, órgano en el que el Ejecutivo socialista sí cuenta con apoyos para sacar adelante la primera norma, pero deja en el aire el texto que lcontempla la renovación automática de los alquileres.

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(Noticia en ampliación)

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