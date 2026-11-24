Una mujer toma su desayuno (Magnific)

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Llevar una alimentación saludable no depende únicamente de los alimentos que elegimos, sino también del momento en el que los consumimos. Aunque habitualmente prestamos atención a la calidad de los ingredientes, las cantidades y el equilibrio nutricional, cada vez existen más investigaciones que señalan la importancia de los horarios de las comidas.

Un nuevo estudio publicado en la revista European Journal of Clinical Nutrition ha encontrado una posible relación entre comer por primera vez demasiado tarde, cenar a horas poco habituales y un mayor riesgo de mortalidad. Para ello, la investigación analizó los hábitos alimentarios de 31.044 adultos mayores de 40 años. Para ello, los científicos utilizaron información recopilada entre 1999 y 2018 mediante la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición estadounidense en la que los participantes indicaban qué alimentos y bebidas habían consumido durante las 24 horas anteriores y a qué hora lo habían hecho.

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Posteriormente, los investigadores relacionaron estos datos con los registros de mortalidad disponibles hasta finales de 2019. Durante un seguimiento medio de 8,6 años, fallecieron 7.129 personas, entre ellas 2.259 por enfermedades cardiovasculares.

Desayunar demasiado tarde podría tener consecuencias

Uno de los resultados más destacados fue la relación observada entre retrasar la primera comida del día y un mayor riesgo de fallecimiento. Los investigadores tomaron como referencia a quienes consumían sus primeras calorías entre las 7 y las 8 de la mañana.

En comparación con este grupo, las personas que desayunaban entre las 8 y las 10 presentaban un riesgo de mortalidad general un 10 % superior. La cifra aumentaba hasta el 19 % entre quienes comían por primera vez entre las 10 de la mañana y el mediodía, y alcanzaba el 29 % cuando la primera ingesta se producía después de las 12.

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También se encontró una asociación con las enfermedades cardiovasculares. Quienes retrasaban su primera comida hasta después del mediodía presentaban un riesgo de mortalidad cardiovascular un 46 % mayor que quienes comían entre las 7 y las 8 de la mañana.

Cenar demasiado pronto o demasiado tarde también importa

La hora de la última comida ofreció resultados diferentes. En este caso, los investigadores observaron una relación en forma de U: tanto terminar de comer demasiado pronto como hacerlo muy tarde se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad.

El riesgo más bajo se registró entre las personas que realizaban su última ingesta calórica entre las 7 y las 8 de la tarde. Por el contrario, quienes dejaban de comer antes de las 7 presentaban un riesgo un 13 % mayor, mientras que aquellos que consumían calorías después de medianoche mostraban un incremento del 27 %.

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Los científicos plantean que comer a horas muy tardías podría interferir con los ritmos circadianos, los mecanismos internos que regulan funciones como el sueño y el metabolismo. De esta manera, dicha alteración podría afectar al procesamiento de la glucosa y las grasas.

Todos queremos vivir más y mejor, pero ¿es la longevidad algo que se puede transmitir de padres a hijos? Analizamos una investigación que siguió a más de 4000 personas para entender si la clave para una vida larga reside en nuestros genes.

Revisar los horarios de comida

A pesar de estos resultados, los investigadores advierten que el estudio no demuestra que modificar los horarios alimentarios aumente directamente la esperanza de vida. Al tratarse de una investigación observacional, no permite establecer una relación de causa y efecto.

Además, factores como las enfermedades previas, el trabajo por turnos, la falta de sueño o las condiciones socioeconómicas podrían explicar parte de las asociaciones encontradas.

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Por ello, los especialistas recomiendan evitar cambios drásticos basados únicamente en estos datos. Mantener horarios regulares, no retrasar habitualmente el desayuno hasta el mediodía y evitar comer de forma frecuente durante la madrugada son algunas medidas razonables.