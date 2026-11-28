Un puñado de avellanas (Magnific)

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha difundido una alerta por la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios lotes de frutos secos comercializados en España. Los productos, que incluyen pipas, mezclas para ensalada y cócteles, se vendían bajo marcas como El Corte Inglés, Alesto, Borges, Alipende, Carrefour, Auchan y Medina.

El aviso procede de las autoridades sanitarias de Cataluña mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La incidencia se detectó durante los controles de calidad efectuados por la empresa fabricante, según informa la OCU. La AESAN aconseja a los consumidores que tengan los productos afectados en casa que se abstengan de consumirlos.

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Los alimentos afectados ya han sido retirados

Los artículos implicados se distribuyeron en todo el país y han sido retirados del mercado. La recomendación para quienes conserven alguno de ellos en casa es no consumirlo y comprobar el número de lote y la fecha de consumo preferente impresos en el envase.

Alerta por posible presencia de fragmentos de vidrio en frutos secos (AESAN)

Entre las referencias señaladas aparecen el mix para ensalada con bayas de goji de El Corte Inglés, en tarrina de 250 gramos, lote 112747 y consumo preferente hasta el 22 de enero de 2027. También figura el cóctel fiesta de la misma marca, en formato de 400 gramos, lote 1128079 y fecha del 16 de marzo de 2027.

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La relación incluye además las pipas de girasol peladas de El Corte Inglés, lote 1128238, con consumo preferente del 28 de marzo de 2027; el Select frutos secos Mix Ensaladas de Borges, lote 1127445, con fecha del 23 de julio de 2027; y el Mixtus Party de Medina, lote 1127780, con fecha del 21 de febrero de 2027.

Las pipas y los preparados de Alipende

Alerta por posible presencia de fragmentos de vidrio en frutos secos (AESAN)

La alerta también afecta a cuatro productos de Alipende. Se trata de las pipas peladas crudas, lote 1127465 y fecha de consumo preferente del 16 de enero de 2027; el cóctel Bolero, lote 1127790 y fecha del 28 de enero de 2027; las pipas peladas fritas, lote 1127868 y fecha del 9 de febrero de 2027; y el mix picoteo, lote 1128041, con la misma fecha.

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El listado recoge igualmente productos de Auchan, Lidl, Carrefour y Borges, entre ellos el Mix Sprint & Go, la pipa de girasol frita Alesto, el Natura Mix Antiox, las pipas Nature of Nuts Original y el Mix & Cook Sensation. En algunos casos, el aviso publicado no detalla todos los lotes en el texto accesible.

La detección se produjo durante el autocontrol del fabricante

Alerta por posible presencia de fragmentos de vidrio en frutos secos (AESAN)

Según la información recogida por la OCU, el posible riesgo no procedió de una comunicación de consumidores, sino de los controles internos establecidos por la empresa elaboradora. Estos sistemas de autocontrol buscan identificar incidencias durante la producción antes de que los productos sigan en circulación.

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La presencia de elementos extraños en alimentos puede ocasionarse por fallos o accidentes durante el proceso de elaboración. Las personas que hayan ingerido alguno de los productos afectados y tengan síntomas inusuales deben consultar con un profesional sanitario.