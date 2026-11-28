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Santiago llegó a España desde Colombia hace ya tres años para estudiar un máster en Psicología. Comparte piso con dos chicos en Getafe (Madrid), donde conoció a Jesús, uno de sus mejores amigos. Él es natural de Cádiz y también llegaba solo a la capital. “Coincidimos en una zona común, fuimos hablando y poco a poco nos hicimos amigos”, cuenta el gaditano a Infobae.

Santi y Jesús comparten una pasión por el fútbol (uno, del Millonarios FC, otro, del Real Madrid), su gusto por la buena cerveza y tienen personalidades parecidas. En una cosa sí chocan: el colombiano es de izquierdas, mientras que el español es de derechas. Su amistad sorprende a muchos y es cada vez más difícil de ver en España. La polarización ideológica de los españoles ha crecido desde los inicios del milenio, o al menos eso parecen decir los datos. Si nos fijamos en el CIS, los ciudadanos que se ubican en las posiciones más a la izquierda (1-4) o más a la derecha (6-10) han crecido desde el año 2002 y, aunque estemos lejos de los niveles más radicales, el país muestra indicadores de extremismo ideológico alto, según un estudio de Funcas.

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Santiago, durante una conversación con 'Infobae'. (María Rodríguez)

Pero a Santi y a Jesús esto no les para. Ambos confiesan que la política suele ser una conversación recurrente en el piso. “Debatimos, no discutimos”, recalcan los dos, aunque reconocen que, en ocasiones, el ambiente puede caldearse, “pero siempre con respeto”.

“Es verdad que yo, como hablo con él de política, no hablo con nadie; casi siempre tengo que quitarme de en medio porque no se puede argumentar nada, ni por una parte ni por otra”, asegura el gaditano. “Hay cosas por las que yo no votaría, pero entiendo que una persona decida votar a algo que a mí no me gusta, porque los hechos han demostrado que, con lo que estamos, no se ha generado lo que el país quisiera”, apunta Santi.

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“Queremos lo mismo; el cómo es diferente”

Jesús y Santiago se juntan en el bar 'Al Oeste del Pisco' para hablar sobre su amistad. (Montaje Infobae)

Los dos amigos se marcan unas líneas rojas muy claras: no se admite nada que vaya en contra de los derechos humanos. “Hay temas que no se deben ni hablar. Tú tienes la libertad y el derecho a opinar y yo tengo que respetarlo, pero no tengo que respetar la opinión que tienes. Si tuviera una opinión que vulnera un derecho humano, en ese momento yo me separaría y ya está”, dice Santi.

A día de hoy, ninguno ha cruzado ese punto. De hecho, se han encontrado con que coinciden más de lo que se creía en un momento. “Hace poco salió un tema relacionado con políticas sociales y los dos buscamos lo mismo, es decir, que el resultado de la política social sea dar y recibir; otra cosa es la forma”, explica Jesús. “En últimas, queremos lo mismo; el cómo es diferente”, secunda Santi.

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Les ocurre, por ejemplo, con la crisis de la vivienda. El gaditano piensa que el Estado solo debe intervenir en el mercado para construir vivienda social, pero no para limitar precios. “Si quiere construir vivienda con dinero público que generamos, al fin y al cabo, con los impuestos, para generar vivienda para los españoles, vale, pero que no sea una expropiación a través de un ‘justiprecio’, quitándole viviendas a personas que, independientemente de que tengan más o menos dinero, han llegado ahí de una forma justa”, expresa.

Jesús, en una conversación con 'Infobae'. (María Rodríguez)

Santi, en cambio, opta por un modelo diferente: “Yo los quemo a impuestos. De repente, expropiación no, pero sí genero presión y tú decides, porque este es un país libre, pero con ciertas condiciones”, defiende. Su idea no va contra el pequeño propietario, sino que se enfoca en el gran tenedor. “Me parece increíble que un montón de pisos se acumulen en menos de 20 personas; no hay manera de que tú en una vida, o dos, o tres, hayas hecho esos ingresos. Si tenemos este tipo de problema, voy a la intervención del mercado”, defiende.

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En otros temas, como el aborto o la eutanasia, tienen opiniones más parecidas. Jesús, por ejemplo, reconoce que no está de acuerdo con la propuesta del PP para derogar la ley de eutanasia o para que las menores de edad pidan consentimiento antes de abortar. “Es un derecho sobre el cuerpo, para mí, personalísimo”, defiende. “Al final, tienes en una mesa siete platos y tienes que comerte uno. Pero es que justo el que te vas a comer, porque es el que más te gusta, tiene pepino; a mí no me gusta el pepino, pero oye, como me gusta el filete de ternera, tendré que comérmelo”, ejemplifica. En cuanto a la eutanasia, Santi se pregunta: “¿Hasta qué punto mi libertad llega para votar porque una persona decida acerca de si continuar con su vida o no?”, si bien resalta que “tiene que haber unas condiciones” para permitirla.

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si gobierna, modificará sin "ninguna duda" la ley de eutanasia y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, le ha afeado que "quiere derogar" esta ley y "restringir el acceso al aborto a mujeres de 16 años".

Ni Santi ni Jesús dejan que estas cosas les separen. “Desde mi parte, siempre va a haber una apertura total de ideologías; eso no va a ser un límite para hacer una amistad”, dice el español. “Es más importante lo que construimos nosotros que tener la razón”, agrega el colombiano.

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