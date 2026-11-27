Almendras, pistachos y otros frutos secos (AdobeStock)

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Una alimentación equilibrada es una de las herramientas más importantes para cuidar la salud y prevenir enfermedades. Para conseguirlo, no solo importa la cantidad de alimentos que consumimos, sino también su calidad nutricional. Incorporar productos naturales, ricos en vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables, puede contribuir al buen funcionamiento del organismo y ayudar a mantener una vida más saludable.

En este sentido, algunos alimentos de pequeño tamaño destacan por su extraordinaria concentración de nutrientes y por los beneficios que pueden aportar cuando se consumen habitualmente. Entre ellos, los frutos secos ocupan un lugar destacado. Su composición nutricional los convierte en aliados de una dieta variada, ya que proporcionan energía y contienen sustancias esenciales para diferentes funciones del organismo.

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Uno de los ejemplos más representativos es la almendra, un alimento que destaca por su alto valor nutricional y sus posibles efectos positivos sobre la salud. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la almendra dulce contiene una importante proporción de grasas, principalmente monoinsaturadas, además de proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales. Esta combinación explica por qué su consumo puede resultar beneficioso dentro de una alimentación equilibrada.

Uno de sus principales atractivos es precisamente su contenido en grasas monoinsaturadas, consideradas saludables por su contribución al cuidado cardiovascular. Estas grasas pueden ayudar a mantener unos niveles adecuados de colesterol cuando sustituyen a otras grasas menos saludables en la alimentación. Por tanto, incorporar almendras a la dieta puede formar parte de una estrategia nutricional orientada a proteger el corazón y favorecer la salud de los vasos sanguíneos.

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Almendras (Shutterstock)

Las almendras, una fuente de fibra y proteínas vegetales

Otro de sus grandes beneficios está relacionado con la fibra. De acuerdo con la FEN, su contenido en este nutriente destaca incluso frente al de otros frutos secos. La fibra contribuye al correcto funcionamiento del tránsito intestinal, favorece la sensación de saciedad y ayuda a regular la absorción de determinados nutrientes. Por ello, su consumo puede resultar interesante para mantener una buena salud digestiva y controlar el apetito.

Las almendras también aportan proteínas vegetales, necesarias para el mantenimiento y la reparación de los tejidos del organismo. A esto se suma su riqueza en minerales como el calcio, el hierro, el zinc, el potasio, el magnesio y el fósforo. Este último desempeña un papel importante en la formación y el mantenimiento de los huesos y los dientes. De hecho, una ración de 25 gramos de almendras sin cáscara proporciona el 18 % de las ingestas diarias recomendadas de fósforo, según los datos de la FEN.

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Dr. López Rosetti - Frutos Secos

Un fruto seco que frena el envejecimiento

En el apartado vitamínico, destaca especialmente la vitamina E, conocida por su función antioxidante y su capacidad para proteger las células frente al daño oxidativo. Una ración de 25 gramos aporta el 42 % de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina. Asimismo, contienen riboflavina, tiamina, niacina y folatos, nutrientes que participan en procesos esenciales como el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.

No obstante, conviene recordar que las almendras tienen un valor calórico elevado debido a su contenido en grasas y a su escasa cantidad de agua. Esto no significa que deban evitarse, sino que es recomendable consumirlas en cantidades moderadas. Una ración de unos 25 gramos, preferiblemente al natural o tostadas y sin sal añadida, permite aprovechar sus nutrientes sin excederse.

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Gracias a esta composición nutricional, las almendras son mucho más que un tentempié. Su combinación de grasas saludables, fibra, proteínas, vitaminas y minerales las convierte en un alimento interesante para cuidar el corazón, favorecer la digestión y contribuir al buen funcionamiento del organismo. Incorporarlas de forma habitual y moderada a una dieta equilibrada es una manera sencilla de sumar calidad nutricional a la alimentación diaria.