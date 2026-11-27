Ángela Pumariega, campeona olímpica de vela en Londres 2012 y vicealcaldesa de Gijón, encabeza la lista del PP al Congreso por Asturias. (Composición Infobae)

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La regatista olímpica que ganó el oro en Londres 2012 encabeza ahora la candidatura del Partido Popular (PP) por Asturias al Congreso. Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y responsable municipal de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, afronta sus primeras elecciones generales después de siete años de carrera política y con opciones consolidadas de obtener un acta en una circunscripción donde su partido aspira a ampliar su representación.

Asturias elegirá siete diputados el 29 de noviembre. La última encuesta de GAD3 proyecta un reparto de tres escaños para el PP, otros tres para el PSOE y uno para Vox, lo que situaría a Pumariega entre los diputados electos junto a Mario Arias y Mercedes Fernández. El modelo de Datos RTVE considera prácticamente decididos cinco asientos —dos para populares y socialistas y uno para Vox—, mientras deja los otros dos abiertos, principalmente entre PP y PSOE, aunque Vox y Frente Amplio conservan opciones. El CIS ofrece un escenario más favorable a los socialistas, con entre tres y cuatro diputados para el PSOE, entre dos y tres para el PP y uno para Vox.

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Pumariega nació en Gijón en 1984 y llega a la campaña nacional desde el Ayuntamiento de su ciudad. El PP la incorporó a sus listas municipales en 2019, cuando todavía no estaba afiliada al partido. En 2023 encabezó la candidatura popular a la Alcaldía y, tras el acuerdo de gobierno con Foro Asturias y Vox, se convirtió en vicealcaldesa.

Su trayectoria pública, sin embargo, comenzó mucho antes en el mar. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ganó la medalla de oro en vela, en la clase Elliott 6 metros, junto a Támara Echegoyen y Sofía Toro. Aquel triunfo fue el primero, y hasta ahora el único, oro olímpico de la vela asturiana.

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Del equipo olímpico a la candidatura al Congreso

La candidata es licenciada en Ciencias Económicas y cuenta con un máster en Coaching y Liderazgo Deportivo. Antes de entrar en política trabajó en la empresa familiar de gestión de residuos, después de que una lesión de hombro pusiera fin a su ciclo de preparación para los Juegos de Tokio.

Támara Echegoyen, junto a sus compañeras Sofía Toro y Ángela Pumariega, celebran el oro conseguido en la clase Match Race Elliott 6 de los Juegos de Londres 2012, disputado en Weymouth, Reino Unido. EFE/Olivier Hoslet

En una entrevista con Marca, explicó que su retirada deportiva coincidió con la propuesta de integrar la lista del PP en Gijón. “Lo pensé muchísimo, pero lo vi como una oportunidad de trabajar por mi ciudad y poder aportar a la política lo que había aprendido del deporte”, afirmó.

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Pumariega sostiene que la organización, la disciplina, el trabajo colectivo y la gestión de la incertidumbre son aprendizajes de su etapa como deportista de élite que mantiene en la política. También ha trasladado al debate electoral una diferencia entre ambos mundos: “En política no existe el respeto al rival que hay en el deporte”, declaró al diario deportivo.

Ángela Pumariega en su candidatura a la alcaldía de Gijón. (@AngelaPumariega)

La candidata ha criticado los insultos en redes sociales y el clima de confrontación política. “Puedo hacer una crítica dura, pero nunca desde la falta de respeto o bajando al barro”, señaló en la misma conversación. Su propuesta pasa por una política basada en las medidas y no en el “titular rápido”.

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La economía y la industria, entre sus prioridades para Asturias

La campaña de Pumariega se ha centrado en la industria, la vivienda, el coste de la vida y el empleo. La candidata defiende medidas para reducir los costes energéticos de las empresas electrointensivas y reforzar la competitividad de sectores como el acero y el vidrio. Entre las propuestas del PP cita la eliminación del impuesto del 7 % a la generación eléctrica, las bonificaciones en los peajes y el uso de ingresos por derechos de emisión para apoyar a la industria.

En vivienda, plantea impulsar la construcción mediante una Ley del Suelo, reformas legales y ayudas para que los jóvenes afronten la entrada de su primera casa. También propone deducciones para inquilinos y propietarios que prorroguen los alquileres durante tres años con subidas inferiores al Índice de Precios de Consumo (IPC). “Cuando hablamos de vivienda estamos hablando de proyectos de vida”, afirmó en un acto en Siero.

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "fallar" a las mujeres y ha denunciado su "hipocresía" en materia de feminismo, la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra mañana este 25 de noviembre.

Pumariega considera que la campaña electoral exige más que una preparación para unos Juegos Olímpicos. “La campaña electoral es más dura que la campaña olímpica”, dijo a Marca. A su juicio, en el deporte el resultado depende en mayor medida del entrenamiento y del equipo, mientras que una elección incorpora factores externos que escapan al control de los candidatos.

En sus intervenciones de los últimos días ha pedido concentrar el voto en el PP. “El domingo empieza la reconstrucción nacional con Feijóo”, afirmó en un acto en Oviedo, donde situó a su partido como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

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La candidatura de Pumariega combina así su perfil de deportista olímpica con su experiencia municipal. El 29 de noviembre determinará si la regatista que llegó a la política desde Gijón suma a su oro en Londres un escaño en el Congreso.