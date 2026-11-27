Una mujer de 34 años ha sido presuntamente asesinada por su expareja en una vivienda de Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad y ha recogido la agencia EFE. La víctima, que presentaba heridas de arma blanca , había sido trasladada al Hospital de las Cruces, donde finalmente ha fallecido.

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