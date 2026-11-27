Una consola PlayStation 5 reposa junto a un mando y una caja del videojuego Grand Theft Auto VI frente a una pantalla con la imagen promocional del título. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday no solo atraen a millones de compradores, también a los ciberdelincuentes. Las tiendas falsas, la suplantación de marcas, los mensajes de phishing y las promociones fraudulentas se multiplican durante estas campañas, en las que la urgencia por conseguir un descuento puede llevar a los usuarios a bajar la guardia. La inteligencia artificial añade un nuevo factor de riesgo: permite crear páginas web, correos y anuncios falsos cada vez más difíciles de distinguir de los auténticos.

En España se registraron 45.445 incidentes de fraude online en 2025, un 19% más que el año anterior, según el Balance de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), citado por la Policía Nacional. A escala global, Kaspersky detectó más de 19 millones de intentos de phishing contra usuarios de tiendas online y bancos entre enero y octubre de 2026, un 198% más que en el mismo periodo de 2025.

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Una persona sostiene una tarjeta de crédito frente a un ordenador portátil que exhibe un anuncio de oferta limitada con cuenta regresiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Miguel López, director para el Sur de Europa de Barracuda Networks, el problema no reside tanto en la aparición de nuevas modalidades como en la expansión de las existentes. “No es que haya ataques novedosos. Lo que sucede es que se aceleran los que ya existen”, explica a Infobae.

Tiendas falsas, marcas suplantadas y ofertas que nunca llegan

Una de las fórmulas más habituales consiste en crear comercios electrónicos que imitan a tiendas legítimas o comercializan productos inexistentes. Jesús Alcalde, cofundador y director de Tecnología (CTO) de Flameera, pone como ejemplo la demanda de PlayStation 5 vinculada al lanzamiento de GTA VI. Con el stock limitado y los precios elevados en la reventa, aparecen supuestas oportunidades de compra a precios próximos a los habituales. El usuario paga, pero el producto nunca llega.

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El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

Estas tiendas pueden contar incluso con campañas publicitarias, perfiles en redes sociales y catálogos completos. Su objetivo es captar el mayor número posible de compradores antes de desaparecer. Alcalde describe esta estrategia como una especie de “pesca de arrastre”.

Otra modalidad consiste en suplantar marcas conocidas para dirigir a las víctimas a páginas fraudulentas. Amazon fue la compañía más imitada, con 3,1 millones de detecciones de phishing y un incremento del 411,6% respecto a 2025, según Kaspersky. Le siguen Netflix, con 1,36 millones de casos (+70,5%), Apple, Shopify y Alibaba Group. Estas cinco plataformas concentran el 83,8% de los ataques contra tiendas y servicios de suscripción.

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‘Phishing’, deepfakes y falsas ofertas con inteligencia artificial

Los mensajes fraudulentos enviados por correo electrónico, SMS o redes sociales constituyen otra de las principales amenazas. Suelen anunciar descuentos exclusivos, problemas con pedidos o promociones que requieren introducir los datos bancarios o las credenciales de acceso en una página falsa.

La inteligencia artificial ha elevado la calidad de estos engaños. Según López, permite elaborar correos de phishing “prácticamente perfectos e indistinguibles” de los legítimos, incluso sin conocimientos técnicos avanzados. También facilita la creación de páginas que reproducen con gran precisión la apariencia de comercios conocidos. A estas técnicas se suman los deepfakes de personajes famosos que promocionan productos u ofertas inexistentes.

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El volumen de mensajes fraudulentos aumenta durante las campañas comerciales. Kaspersky detectó 220.071 mensajes de spam relacionados con esta temática en las dos primeras semanas de noviembre, un 50,2% más que en 2025.

Cómo reconocer una tienda o promoción fraudulenta

Aunque es lo único en lo que se fijan muchos, el candado que aparece junto a la dirección de una página web no garantiza que el comercio sea legítimo. López advierte de que los delincuentes pueden registrar dominios muy similares a los originales, cambiando una letra o añadiendo un guion. En esos casos, el certificado de seguridad puede ser válido para la dirección falsa y el navegador seguirá mostrando el indicador de conexión segura.

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Tampoco basta con fijarse en el diseño o la redacción de la página: la IA permite replicar ambos elementos con gran precisión. Alcalde recomienda comprobar las reseñas, investigar la antigüedad y actividad de las redes sociales de la tienda y desconfiar de los procesos de inicio de sesión mediante Google o Microsoft que soliciten permisos inusuales, como acceder al correo electrónico.

La estafa de la ‘falsa compra’ de Bizum o cómo perder el dinero cuando crees que lo recibes.

Los expertos aconsejan evitar los enlaces recibidos por SMS o redes sociales y entrar directamente en las páginas oficiales. También recomiendan mantener actualizados los dispositivos y utilizar tarjetas virtuales de un solo uso, limitadas al importe de la compra.

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Qué hacer si ya se ha caído en la estafa

Las consecuencias pueden ir más allá de perder el dinero de una compra. Si los delincuentes obtienen datos personales, pueden utilizarlos meses después para solicitar préstamos o cometer otros fraudes. También pueden apropiarse de cuentas y emplearlas para engañar a los contactos de la víctima.

Ante una sospecha, conviene recopilar los correos, mensajes, justificantes de pago y direcciones web relacionados con la operación. El siguiente paso es contactar con el banco para bloquear la tarjeta o el medio de pago e intentar detener la transacción. También hay que cambiar las contraseñas comprometidas, activar la verificación en dos pasos y realizar un análisis antimalware en los dispositivos utilizados.

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Alcalde recomienda avisar a los contactos si se ha perdido el control de alguna cuenta y recurrir al teléfono 017 de Incibe para recibir asesoramiento. También aconseja presentar una denuncia ante las autoridades.

Durante el Black Friday, la prisa por aprovechar un descuento puede convertirse en el principal aliado de los estafadores. Comprobar quién vende, verificar la dirección web y desconfiar de las ofertas desproporcionadas sigue siendo esencial antes de facilitar cualquier dato o realizar un pago.