Foto de archivo de los paneles solares en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional (REUTERS/NASA)

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A unos 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y con una velocidad orbital de más de 27.000 kilómetros por hora, la Estación Espacial Internacional (EEI) es uno de los laboratorios más fructíferos para la comunidad científica. Es aquí en el espacio exterior donde la investigación del Alzheimer ha encontrado un aliado inesperado: la microgravedad.

Un equipo de científicos de la Universidad de California (Estados Unidos) ha descubierto que la microgravedad modifica de manera significativa la actividad molecular de pequeños modelos de cerebro humano con mutaciones genéticas asociadas a esta enfermedad neurodegenerativa, el tipo de demencia más frecuente. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), en torno a 800.000 personas sufren Alzheimer en el país.

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El experimento se ha realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), lo que ha permitido identificar alteraciones en la producción de proteínas tóxicas, el funcionamiento de las conexiones neuronales y el metabolismo celular. Los primeros resultados de la investigación ya han sido publicados en la revista Science Advances y abren una nueva vía para estudiar los mecanismos del alzhéimer que pueden pasar inadvertidos en los laboratorios terrestres.

“Minicerebros” humanos viajan al espacio

Para llevar a cabo la investigación, los científicos enviaron a la estación espacial organoides corticales, estructuras tridimensionales de pequeño tamaño que reproducen algunas características del tejido cerebral humano. Estos modelos incorporaban mutaciones en los genes APP, PSEN1 y PSEN2, vinculados a las formas hereditarias del alzhéimer. Durante 40 días permanecieron en órbita como parte de la misión SpaceX CRS-30, mientras otros organoides genéticamente idénticos se mantenían en la Tierra para comparar los resultados.

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Las diferencias fueron especialmente relevantes en los modelos con predisposición genética a la enfermedad. Los investigadores observaron un incremento del péptido Aβ42, una de las formas más tóxicas de la proteína beta-amiloide, cuya acumulación está estrechamente relacionada con el desarrollo del Alzheimer. También detectaron un aumento de la fosforilación de la proteína tau en los organoides con mutaciones PSEN2. Ambas alteraciones constituyen dos de los principales indicadores moleculares de la enfermedad.

El impacto de la microgravedad también se hizo evidente en la comunicación entre neuronas. Los análisis identificaron una mayor actividad de genes relacionados con la transmisión sináptica y un incremento significativo de la liberación de glutamato, el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Este fenómeno apunta a posibles desequilibrios entre los mecanismos de excitación e inhibición neuronal, una alteración que ya se considera relevante en las primeras fases del Alzheimer.

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En el espacio se consume menos azúcar

El estudio reveló, además, que el entorno espacial modifica la manera en que las células cerebrales gestionan sus recursos energéticos. Los organoides en órbita consumieron aproximadamente un 20% menos de glucosa que los mantenidos en tierra. Al mismo tiempo, los modelos con mutaciones asociadas al alzhéimer mostraron cambios en las rutas metabólicas relacionadas con la producción de energía mitocondrial. Los científicos también detectaron un aumento de proteínas como CIRBP y RBM3, implicadas en la respuesta celular ante determinadas condiciones de estrés ambiental.

Según los investigadores, la microgravedad podría actuar como una herramienta para identificar respuestas celulares y moleculares que no se manifiestan con la misma intensidad en condiciones terrestres. Sin embargo, advierten de que los hallazgos todavía son preliminares y no permiten establecer conclusiones definitivas sobre la evolución de la enfermedad del Alzheimer en seres humanos.

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