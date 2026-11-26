El diputado de Vox José María Figaredo. Gabriel Luengas - Europa Press

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Vox ha puesto cifras a su propuesta de reducción del gasto de las administraciones públicas en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su portavoz de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, ha explicado que la formación contempla revisar una bolsa de aproximadamente 224.000 millones de euros y eliminar la mitad de esos recursos. El resultado sería un recorte de 112.000 millones de euros, una cantidad que equivale a más de todo el presupuesto anual destinado a la sanidad pública.

En una entrevista con Bloomberg, Figaredo ha defendido que su formación tiene identificadas partidas presupuestarias sobre las que considera que se puede intervenir. “Con un recorte moderado del 50% se eliminarían 112.000 millones de euros de gasto público”, ha asegurado. La cifra supone alrededor del 6,5% del producto interior bruto (PIB) de España.

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Un recorte que supera todo el gasto público anual en Sanidad

Los 112.000 millones de euros que Vox pretende ahorrar superarían el gasto anual de todas las administraciones públicas en sanidad, que se situó en 102.942 millones de euros en 2025. También representaría alrededor del 60% del desembolso anual en pensiones, una de las partidas más importantes de los presupuestos públicos.

Figaredo ha asegurado que los recortes no afectarían a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la Justicia ni la seguridad. Sin embargo, el propio análisis recogido por Bloomberg cuestiona que sea posible ahorrar una cantidad equivalente al 14,6% del gasto público no financiero sin afectar a servicios esenciales.

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44.000 millones en subvenciones y otros 180.000 millones en transferencias autonómicas

El plan económico de Vox se apoya en la revisión de dos grandes bloques de gasto. El primero corresponde a las subvenciones que concede la Administración central, una partida que Figaredo sitúa en unos 44.000 millones de euros. El segundo, mucho más voluminoso, está formado por las transferencias que el Estado realiza a las comunidades autónomas para financiar sus respectivos presupuestos. En este caso, la cantidad asciende a unos 180.000 millones de euros.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado en Sevilla que su formación interpondrá de "manera inmediata" querellas por "desobediencia" después de que un medio publicase que el Gobierno ha dado instrucciones para colocar urnas separadas en los consulados destinadas "a los votos de los nacionalizados por la Ley de nieto que el Tribunal Supremo ha suspendido".

La suma de ambas partidas alcanza los 224.000 millones, sobre los que Vox quiere decidir qué gastos considera necesarios y cuáles podrían desaparecer. Aplicando la reducción del 50% que ha planteado su portavoz económico, el ahorro resultante sería de 112.000 millones. Aunque Figaredo ha insistido en que las áreas más relevantes estarían protegidas, no ha detallado qué partidas concretas se eliminarían ni qué criterios utilizaría la formación para determinar qué subvenciones o transferencias deben mantenerse.

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Tampoco ha establecido un calendario para ejecutar el ajuste. El portavoz económico ha advertido de que no se trata de una transformación que pueda llevarse a cabo de forma inmediata. “Una revolución como la que proponemos no se puede hacer en 15 días”, ha señalado.

Sánchez acusa a Vox de querer beneficiar a las rentas más altas

El anuncio de Vox ha provocado también la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha utilizado la cifra de 112.000 millones de euros para criticar las prioridades económicas de la formación de Santiago Abascal.

En un mensaje publicado este jueves en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha comparado el importe del recorte con el gasto anual destinado a las pensiones de jubilación o a la sanidad y ha acusado al partido de querer utilizar ese ahorro para reducir los impuestos a las rentas más altas y aumentar las compras de armamento a Israel y Estados Unidos.

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112.000 millones de euros al año. Ese es el recorte que Vox quiere hacer a nuestro Estado del bienestar. El equivalente al gasto anual en pensiones de jubilación o sanidad. Y todo, ¿para qué? Para bajarle los impuestos a los ricos y comprar más armas a Netanyahu y Donald Trump. Este domingo, LOS VAMOS A PARAR. En las urnas. Con una mayoría progresista. https://t.co/YI8dHO8OBf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026

“Este domingo, los vamos a parar. En las urnas. Con una mayoría progresista”, ha escrito Sánchez, en referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre.