Feijóo recalca que Sumar y Frente Amplio han estado "calladitos" y "calladitas" con el Gobierno "más corrupto" de España que preside Pedro Sánchez. (Fuente: PP)

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En el PP están satisfechos con cómo ha salido su líder del debate a cuatro, el último en esta recta final hacia el 29N. Y eso que el momento en el que ha utilizado el término de “calladita” hacia Ada Colau corre el riesgo de convertirse en un patinazo con aires machistas que la izquierda va a poder utilizar en su contra y que por ahora Feijóo ha insistido en reivindicarlo. El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que los candidatos del bloque de la izquierda, Pedro Sánchez y Ada Colau, han tratado durante el debate a Feijóo como presidente” porque “dan por hecho” que ganará el domingo. Así es como el líder del PP ha intentado mostrarse también durante el debate, en el que, tras acusar a Sánchez y Colau de encubrirse mutuamente, ha advertido al presidente y candidato socialista de que hará una auditoría cuando llegue al Gobierno para conocer “la verdad” sobre las cuentas de España.

“Y tenga cuidado también usted [le ha dicho a Sánchez], porque voy a hacer una auditoría de arriba a abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo del presupuesto de los españoles, que van a saber la verdad”, ha advertido directamente al presidente del Gobierno. Pero Pedro Sánchez, que estaba mucho más ágil que en el anterior cara a cara, ha reaccionado rápidamente y ha lamentado que Feijóo haya vuelto a poner en duda el estado de las cuentas públicas cuando ha asegurado que son auditadas cada año por numerosos organismos. Colau también ha salido al ataque de Feijóo para recalcar que preside el partido más corrupto de Europa y que no van a aceptar lecciones. Para Feijóo, este tándem entre Colau y Sánchez evidencia cómo se encubren y se apoyan entre sí.

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Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau (REUTERS/Juan Medina)

Dando por hecho que gobernará a partir del 29N, el líder del PP ha garantizado que su Gobierno responderá de la corrupción de los que nombre, las penas por estos delitos no se podrán rebajar, no indultará a ningún político condenado por ello y los corruptos tendrán que devolver lo robado.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha acusado al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, de tener una actitud "machista" durante el debate electoral de este jueves y le ha advertido que las "mujeres no van a estar calladitas" a la hora de votar el 29N. (Fuente: Frente Amplio)

No es suficiente para ganar las elecciones

A pesar de su optimismo, Sémper también ha señalado que ganar el debate no es suficiente para ganar las elecciones y que espera que aumente la “ola de esperanza y de cambio” que servirá a Feijóo para ser presidente y para que España pueda “superar esta etapa oscura” de los gobiernos de la izquierda y encontrar una “luminosa” con el PP.

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A su llegada a la sede de su partido, Feijóo ha insistido: “Efectivamente, los de Sumar, el Frente Amplio, el ‘Frente Estrecho’ o como se quiera llamar, han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción”.

Durante el debate, señalándola con la mano, ha acusado a la líder de Frente Amplio de quedarse “calladita” mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “huía de Paiporta” durante su visita tras la dana de 2024. Y tras el revuelo inicial, a la salida del plató ha asegurado que retiraba la expresión si con ello ha molestado a alguien. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Feijóo ha intentado reinvicarse y a la llegada a la sede nacional del partido, el tono ante militantes y seguidores había cambiado: “Los de Sumar y el ‘Frente Estrecho’ estaban calladitos y calladitas. Cuando entraban en la cárcel, calladitos y calladitas. Cuando dejaron solo a la Comunitat Valenciana, calladitos y calladitas”. “¿Pero de verdad tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular, que vea toda la gente lo que he dicho para concluir que han estado calladitos y calladitas todo este tiempo?“, ha rematado el presidente del PP.

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El momento en el que Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno durante las próximas elecciones generales del domingo 29 de noviembre, le dice a Ada Colau "calladita"

Durante el propio debate Colau se ha referido al término con el que se había dirigido Feijóo a ella ironizando con que es una muestra “de su feminismo” que dijo que tenía porque “creció entre mujeres”.

“Le enseñaron, pero no mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar”, espetó la líder de Frente Amplio, que además pidió a Feijóo “calma” y “escuchar”.

Después, también a la salida del debate, Colau ha defendido la necesidad de que hubiera en este debate una candidata mujer y feminista y se ha referido a la polémica por la palabra que le ha dedicado Feijóo.“No nos vamos a callar, no nos vamos a conformar y tampoco vamos a estar calladitas”, ha asegurado entonces.A su llegada a la sede de Más Madrid, Colau ha manifestado que “ha quedado muy claro” el “comportamiento claramente machista” de Núñez Feijóo.“Lo ha visto toda España a través de la televisión, así que el señor Feijóo tendrá que asumir sus actos y responder por ellos. Las mujeres ya lo hemos dicho que no vamos a parar y nos vamos a callar y nadie nos va a callar y vamos a ir a votar en masa”, ha subrayado.

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Con información de EFE