La reforma laboral beneficia especialmente a los jóvenes, que han ganado 13 días de cotización al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La reforma laboral de 2021 impulsada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cambiado la forma de acceder y permanecer en el mercado del trabajo. Desde su entrada en vigor, 4,9 millones de personas han conseguido un contrato indefinido que no tenían antes, frente a los 2,7 millones registrados en el periodo comparable anterior. La diferencia, de 2,2 millones de trabajadores, refleja el alcance de la transformación del mercado laboral tras la implantación de la nueva normativa, según recoge un informe elaborado por CCOO a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2019 y 2024.

El estudio sostiene que la reforma laboral no se ha limitado a sustituir contratos temporales por indefinidos sobre el papel, sino que “ha tenido un efecto real en la mejora de la composición del empleo, en las trayectorias laborales y en los días cotizados de la población asalariada”.

PUBLICIDAD

En promedio, los asalariados cotizaron 297,3 días en 2024, frente a los 287,7 días de 2019: casi 10 jornadas adicionales al año. Un incremento que se eleva hasta los 111 días entre quienes han pasado de tener un contrato temporal a uno indefinido.

Fuente: nforme 'Los efectos de la reforma laboral de 2021', de CCOO

La evolución también se aprecia en el peso de las distintas modalidades contractuales. Mientras que en 2019 el 60% de los trabajadores tenía como empleo principal un contrato indefinido permanente, en 2024 ese porcentaje había ascendido al 77%. Por el contrario, la proporción de personas cuyo empleo principal era temporal o fijo discontinuo pasó del 40% al 23%.

PUBLICIDAD

“Los contratos indefinidos son más y duran más, pero siempre va a haber quien lo niegue. Habrá una impugnación continua a la realidad porque se ha constituido el modelo de pensamiento de que dato no mata relato”, afirmó Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, en la rueda de prensa en la que se presentó el informe.

De la temporalidad al empleo indefinido

Uno de los principales avances señalados por el estudio es la transformación de las trayectorias de quienes antes trabajaban con contratos temporales. Si en 2019 lo más habitual era continuar en esa situación, ahora la salida más frecuente es acceder a un empleo indefinido permanente.

PUBLICIDAD

Entre 2014 y 2019, el 36% de quienes eran temporales seguía siéndolo cinco años después, mientras que el 34% había logrado un contrato indefinido permanente. En el periodo posterior a la reforma, de 2019 a 2024, la proporción que consiguió dar el salto a un empleo estable ascendió al 48%, frente al 15% que continuó en la temporalidad.

El cambio también se traduce en más tiempo de trabajo y cotización. Cerca de 1,89 millones de personas pasaron de un contrato temporal a uno indefinido permanente entre 2019 y 2024, frente a los 1,06 millones que realizaron esa transición en los cinco años anteriores. Quienes protagonizaron este salto cotizaron 111 días más en 2024 que cuando eran temporales en 2019.

PUBLICIDAD

Fuente: Informe 'Los efectos de la reforma laboral de 2021', de CCOO

Los jóvenes y las mujeres, entre los colectivos más beneficiados

La mejora de la estabilidad laboral ha sido especialmente significativa entre los trabajadores más jóvenes, históricamente afectados por la rotación y la temporalidad. Los asalariados de entre 16 y 25 años aumentaron en 13 días sus cotizaciones anuales, el mayor avance entre los grupos de edad analizados, frente a los casi 10 días de media del conjunto de la población.

En este colectivo, el porcentaje de trabajadores con empleos que les permitían cotizar más de 200 días al año pasó del 23% en 2019 al 52% en 2024. Además. la reforma ha facilitado que el contrato indefinido permanente se convierta en una vía de entrada al mercado laboral para jóvenes que antes encadenaban empleos temporales, señala el estudio.

PUBLICIDAD

Las mujeres también han experimentado una mejora ligeramente superior a la de los hombres en días cotizados. Su media aumentó en 9,8 jornadas al año, frente a las 9,4 de los trabajadores varones. No obstante, la desigual distribución por modalidades contractuales mantiene una brecha: ellos cotizan alrededor de 300 días anuales, frente a los 295 de ellas.

Fuente: Informe 'Los efectos de la reforma laboral de 2021', de CCOO

No todos los nuevos indefinidos tienen la misma estabilidad

La consolidación de los nuevos contratos constituye otro de los aspectos analizados por el estudio. De los 3,71 millones de personas que accedieron a un empleo indefinido en 2022 o 2023, un total de 2,28 millones seguían en esa situación al cierre de 2024. Esto supone que el 61,5% había mantenido su empleo indefinido y que se habían logrado 858.000 contratos estables de larga duración más que en el periodo comparable previo.

PUBLICIDAD

Además, otros 1,13 millones de trabajadores tenían contratos indefinidos activos al finalizar 2024, aunque todavía no es posible determinar si se consolidarán como empleos de larga duración. El informe señala que será necesario disponer de los datos de 2025 para evaluar su evolución.

La reforma también ha impulsado los contratos fijos discontinuos, una modalidad indefinida destinada a actividades estacionales o que se repiten por campañas. De quienes estrenaron un empleo principal de este tipo en 2022 o 2023, el 49% volvió a ser llamado por la misma empresa en 2024. Esta continuidad apunta a una mayor estabilidad para una parte de los trabajadores, aunque su intensidad laboral sigue siendo inferior a la de los indefinidos permanentes.

PUBLICIDAD

Fuente: Informe 'Los efectos de la reforma laboral de 2021', de CCOO

Menos temporalidad, pero quedan retos pendientes

Los resultados apuntan a una modificación profunda del mercado laboral español: el contrato indefinido ha dejado de ser únicamente el destino final después de encadenar contratos temporales y se ha convertido en una modalidad más habitual de acceso al empleo.

Sin embargo, el informe advierte de que todavía existen diferencias importantes por edad, sexo y modalidad contractual. Los jóvenes siguen cotizando muchos menos días al año que los trabajadores de mayor edad, mientras que los fijos discontinuos presentan una intensidad laboral inferior a la de los indefinidos permanentes. La conclusión de los autores del estudio es que la reforma ha mejorado de forma real la estabilidad y las trayectorias de una parte amplia de los asalariados.

PUBLICIDAD

En cuanto al riesgo de derogación de la reforma si el Partido Popular y Vox llegan al Gobierno, Javier Pacheco señala que “si las derechas tienen una mayoría legislativa en las elecciones del próximo domingo tienen que saber que si optan por derogar esta norma, se pueden pegar un tito en el pie porque ha cambiado la cultura de la contratación. Las empresas, mayoritariamente, apuestan por la estabilización y la formación de sus trabajadores”, explica.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.