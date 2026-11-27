Abdul Gadiri Diallo es candidato por Valladolid del Frente Amplio. (Cedida a Infobae)

Guardar

Abdul Gadiri (57 años) ha vivido varias vidas en una, desde sus años como sastre o albañil hasta su actual etapa en la política. Nació en Guinea Conakry y pasó su infancia entre ese país, Senegal y Costa de Marfil, donde su padre trabajaba. Estudió y aprendió sastrería y bordado en el taller de sus tíos en Dakar, oficios con los que comenzó a obtener sus primeros ingresos los fines de semana, y después trabajó un tiempo en Mauritania. Más tarde, decidió marcharse a Camerún y allí consiguió un visado Schengen que le permitió viajar a Italia, donde encadenó empleos como albañil, vendedor ambulante, friegaplatos y reponedor en supermercados, hasta que un día decidió poner rumbo a España. Era 1995 y la primera ciudad a la que llegó fue Pamplona.

Después de trabajar en diferentes puntos de Cataluña y en Valencia, donde fue temporero y conoció a su pareja, se instaló en Valladolid, ciudad en la que lleva viviendo casi tres décadas y donde ahora se presenta como candidato por el Frente Amplio.

PUBLICIDAD

“Mi mujer es vallisoletana y decidimos trasladarnos aquí. Mis primeros empleos fueron en un camping y luego ya conseguí trabajo en la fábrica en la que ahora mismo llevo 29 años trabajando, haciendo 100 kilómetros diarios hasta Medina de Rioseco. Para que luego venga la extrema derecha a decir que los migrantes somos los delincuentes o que cobramos las subvenciones sin trabajar, cuando es el señor [Santiago] Abascal el que está cobrando bono social térmico sin decírselo a la gente y rechazando la ley en el Congreso”, dice a Infobae al otro lado del teléfono.

Dos jóvenes pegan carteles de propaganda electoral para las elecciones del 29-N. (EFE/Luis Tejido)

“Confío en lograr el escaño”

Pese a que las encuestas no garantizan escaño por Valladolid al Frente Amplio, Gadiri confía en poder lograrlo este domingo en las elecciones. Entiende el hartazgo de muchos votantes con la política, pero pide una oportunidad para la coalición de izquierdas que lidera Ada Colau.

PUBLICIDAD

“No queremos dar pasos atrás. Sé que las opciones a la izquierda del PSOE no han sacado escaño en Valladolid, pero estoy tranquilo y creo que podremos conseguirlo, porque hemos hecho un buen trabajo”, sostiene el candidato. “Ahora depende de la ciudadanía tomar la decisión, saber qué país queremos, y ahí tenemos dos opciones: retroceder e ir a la Edad de Piedra a la que nos quiere llevar la extrema derecha o progresar con todos los partidos que formamos esta coalición y que queremos el bien común y avanzar. Todos somos seres humanos y merecemos vivir en un lugar tranquilo”, añade.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha planteado un impuesto a los ultrarricos, centrado a partir de patrimonios de un millón de euros, para recaudar más de 10.000 millones.

Gadiri rechaza la propuesta de Partido Popular y Vox de establecer una prioridad nacional en el acceso a los servicios sociales y sostiene que la apuesta del Frente Amplio pasa por reforzar la sanidad y la educación públicas, así como por garantizar el acceso a la vivienda. “Nuestra prioridad nacional no es generar odio entre la sociedad, sino garantizar una vivienda digna, un refuerzo de las pensiones y los servicios públicos, además de proteger los derechos laborales y el medio ambiente”, concluye.

PUBLICIDAD