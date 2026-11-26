El cocinero Karlos Arguiñano presenta un nuevo libro de cocina a sus 78 años (Editorial Planeta)

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La cocina casera y variada es sinónimo de salud. Esa es la máxima con la que vive el famosísimo cocinero Karlos Arguiñano, una de las figuras más conocidas y queridas de la televisión española. Se ha ganado ese cariño día a día, con sus recetas compartidas en la pequeña pantalla desde hace ya 37 años.

El entrañable chef vasco publica esta Navidad su 13.º libro, de nuevo con la editorial Planeta, una ‘biblia’ que incluye 495 recetas de esas que ‘siempre salen a la primera’. “Hago libros de dos kilos y medio, son como niños”, dice entre risas el cocinero durante la presentación a la prensa de su nuevo recetario, ‘El gran libro de Karlos Arguiñano’.

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Su humor incombustible le sigue acompañando a sus 78 años, y aún le quedan ganas para mucho más. Sigue variando el menú todos los días y presume de no haber repetido receta ni una sola vez en su trayectoria televisiva. A todo ello le ayuda su inseparable equipo, que controla los hilos de todo lo que ocurre tras las cámaras.

El cocinero Karlos Arguiñano presenta un nuevo libro de cocina a sus 78 años (Editorial Planeta)

“Yo solamente hago el programa, me entrego ahí y todo lo demás lo hace mi equipo de gente y no me preocupo”, reconoce el cocinero, que sí participa en la organización del menú semanal que comparte con sus espectadores. ”El equipo nos sentamos un día a la semana y vamos programando el menú de los próximos quince días. Sobre todo para que las recetas sean variadas y no se repitan: no vamos a poner lentejas hoy y lentejas dentro de tres días”.

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La rutina de Arguiñano para cuidar la salud

A pesar de su edad y de sus más de cuatro décadas de presencia televisiva, Arguiñano reconoce que aún le quedan fuerzas y ganas de seguir al pie del cañón. “Yo, en plan gracioso, suelo decir que me voy a jubilar cuando se jubile Raphael”, dice entre risas el cocinero. Con más seriedad, afirma que seguirá presentando su programa mientras la salud se lo permita: “Yo mientras esté bien, voy a seguir”, afirmaba.

Y, ¿qué hace el cocinero más famoso de la televisión para seguir cuidando su salud y mantenerse en forma a los 78 años? Fácil: comer variado y sano y hacer el deporte necesario. “Como muy variado y como en casa el 95% de las veces; mucha gente tiene que comer fuera por trabajo, pero yo como en casa, muy natural y muy variado”. Aunque afirma que no tiene personal trainer, es muy consciente de la importancia de moverse, y por eso cuenta con su particular rutina deportiva.

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Karlos Arguiñano, en el plató de su programa. (Atresmedia)

“Todas las mañanas hago 45 minutos de ejercicio. Antes andaba más, ahora ando menos, pero me levanto a las seis y media y hago deporte hasta las siete y media. Hago ejercicios con los brazos, el cuello, las piernas, las rodillas, los tobillos... Me muevo todos los días oyendo la radio y las noticias”. A su rutina de movilidad, el cocinero le suma una caminata que ahora se ha reducido ligeramente, pero que nunca falla en sus mañanas: “Antes andaba mucho; ahora puedo andar seis u ocho kilómetros”.

En lo que a la salud alimentaria se refiere, el cocinero lamenta además la creciente dependencia hacia los precocinados y los suplementos, en detrimento de la ‘cocina de siempre’ que él siempre ha defendido. “Por la boca entra la salud y la enfermedad. No digo que no haya que comprar comida precocinada, pero que ese no sea el juego de cada día si quieres ser feliz”, ha animado a los presentes.

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“Nadie tiene tiempo para cocinar, pero todo el mundo tiene tiempo para ir al gimnasio”, se sorprende el presentador. “En las zonas de frío, en el súper, cada vez hay más espacio para comida precocinada. Joder, ¿te vas a morir sin haber hecho unas albóndigas, si has ido mil quinientas veces al cine? Yo no digo que no haya que comprar comida hecha, pero todos los días no puedes”.