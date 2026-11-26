Una pareja consulta los anuncios y los precios en euros de diversas viviendas en venta a través del escaparate de una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El precio medio de las viviendas en España subió un 91,3% desde 2013, frente a un alza de apenas el 50,1% en la renta media por hogar en el mismo periodo. El dato, difundido este jueves por el Consejo General del Notariado en la presentación de su primer Observatorio Notarial de la Vivienda, explica el fondo de un mercado que en octubre registró la mayor caída de compraventas del año, con un descenso del 15,4%, hasta 54.823 operaciones, mientras el precio medio de los pisos subió un 15,6% interanual, hasta 2.582 euros por metro cuadrado.

Esa distancia entre lo que cuesta una vivienda y lo que gana un hogar se refleja en otros indicadores recientes. Un análisis de Fotocasa e InfoJobs situó en 8,4 años de salario bruto íntegro el esfuerzo necesario para comprar una vivienda de segunda mano en España, el equivalente a 101 meses de sueldo completo. El mismo estudio detectó que los salarios subieron apenas un 1% en 2025, mientras el precio de la vivienda usada creció un 20,5% solo ese año.

PUBLICIDAD

Los datos del Instituto Nacional de Estadística señalan la brecha entre el coste de la vivienda y el salario medio en España entre 2013 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre ambas cifras resume el diagnóstico central de la nueva herramienta estadística del notariado, que convertirá los datos extraídos de las escrituras en informes periódicos. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, explicó durante la presentación que “el precio de los pisos tiene un impacto directo en el descenso del número de compraventas” y advirtió de que “el mercado está en el límite, ya que, con los precios tan elevados, no va a poder tirar de las compraventas”.

El precio frena las operaciones mes a mes

García Montalvo subrayó que la tendencia no responde a un episodio puntual: “los datos demuestran que estamos ante una tendencia y no ante hechos puntuales”. El descenso de octubre se extendió a 16 de las 17 comunidades autónomas, con las caídas más pronunciadas en Baleares (19,5% menos), Cataluña (19,2%) y Galicia (19%). En el acumulado de los primeros diez meses del año, las compraventas retrocedieron un 9% interanual, hasta 560.511 transacciones, tras diez meses consecutivos de caídas.

PUBLICIDAD

Martínez Lacambra proyectó que 2026 cerrará con cerca de 683.000 compraventas de viviendas, un 9% menos que el año anterior y un volumen similar al de 2021. Los préstamos hipotecarios para adquirir vivienda acompañaron la caída: retrocedieron un 12,6% en los datos avanzados de octubre, con descensos en todas las comunidades autónomas y el peor registro desde noviembre de 2023. El 52,5% de las compraventas del mes se financió con hipoteca, con un importe medio de 175.705 euros, equivalente a una financiación del 72,2% sobre el precio de la vivienda.

Evolución del precio de la vivienda libre en España. (Europa Press)

Entre las capitales españolas de más de 500.000 habitantes, el precio subió con mayor intensidad en octubre en Sevilla (29,2%) y Málaga (28,4%), muy por encima del 11,7% registrado en Madrid y del 12,1% de Barcelona. Lacambra planteó que una de las vías para mitigar el desajuste pasa por mirar “más allá de las grandes ciudades”: a menos de una hora de Madrid y Barcelona en transporte público, el precio del metro cuadrado es entre un 44% y un 65% más bajo.

PUBLICIDAD

Un déficit que se proyecta en 1,4 millones de viviendas para 2030

El informe calcula que el déficit de vivienda en España alcanzará 1,4 millones de unidades en 2030. La cifra coincide con otras estimaciones recientes: el Banco de España situó en 750.000 viviendas el desajuste acumulado entre 2021 y 2025, resultado de que la formación de hogares superó de manera sostenida la producción de inmuebles. Solo en el último año se constituyeron alrededor de 240.000 nuevos hogares, frente a unas 92.000 viviendas terminadas.

El economista José Carlos Díez ha advertido en la misma presentación del Observatorio advirtió de que el déficit seguirá creciendo hasta 2030 si no aumenta la oferta de suelo, uno de los principales obstáculos para elevar el ritmo de construcción en el país.

PUBLICIDAD