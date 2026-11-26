Una joven observa una conversación con mensajes desenfocados en su teléfono móvil mientras permanece sentada junto a su escritorio de estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno ‘curis’ se ha adentrado en gran cantidad de colegios e institutos de España. Estas cuentas de redes sociales, gestionadas por usuarios anónimos, se centran en publicar ‘memes’, dibujos, caricaturas o vídeos cortos relacionados con sucesos del centro escolar o los propios profesores y alumnos.

La Policía Nacional lleva advirtiendo de sus riesgos desde el mes de octubre: el contenido, en clave de humor, termina utilizándose en muchas ocasiones para humillar a docentes y estudiantes, incluso generando problemas de bullying y ciberacoso.

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Quienes las gestionan ya empiezan a sufrir las consecuencias de sus actos: dos institutos de la localidad de Benalmádena (Málaga) han expulsado a dos menores durante un mes por la difusión de este tipo de publicaciones.

Qué son las cuentas ‘curis’

El origen de las conocidas cuentas ‘curis’ proviene del término curimonos, un formato de humor digital en el mundo hispano elaborado a partir de caricaturas de películas, series o videojuegos.

La técnica se fue extendiendo y ha derivado en las cuentas ‘curis’. En estos perfiles anónimos, los usuarios difunden caricaturas que muestran escenas cotidianas de la vida de los colegios. Encontrarlas es sencillo: tan solo se ha de buscar el nombre o las siglas de un centro escolar y sumar el apellido ‘curis’ para que aparezcan decenas de resultados.

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“El problema de esta tendencia no está en crear memes o compartir situaciones divertidas, sino en la intención de las publicaciones, el uso que se hace de ellas y las consecuencias que pueden tener para las personas que aparecen representadas”, explica Irache Baines, pedagoga y profesora de Educación Primaria, en una publicación de la Fundación DN.

Ejemplos de publicaciones en cuentas 'curis' en redes sociales. (Captura de vídeo)

La Policía Nacional lo ha señalado en varias ocasiones, advirtiendo que esta práctica puede afectar al bienestar de las personas señaladas y a la convivencia en los centros docentes. “Las burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios pueden exponer a la persona afectada ante su entorno escolar”, expresan en un comunicado emitido el pasado mes de octubre. “Este tipo de contenido, aunque se utilice una caricatura, un apodo o una referencia a una clase, puede permitir que sus compañeros la reconozcan aunque no aparezcan su fotografía o su nombre completo”, agregan.

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Los agentes resaltan que estas publicaciones pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, además de acarrear responsabilidades civiles. “El uso de dibujos o la presentación de una publicación como una broma no impiden que se valore su contenido y el daño causado, aunque se realice desde un perfil anónimo”, aclaran.

Llegan las primeras denuncias por las cuentas ‘curis’

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. (Europa Press)

Algunos centros escolares ya han comenzado a denunciar estas conductas. La primera llegó de parte de un profesor del IES Francisco Tomás y Valiente, en Fuenmayor (La Rioja), después de que un perfil ‘curis’ publicara viñetas sobre supuestos comportamientos inapropiados del docente hacia sus alumnas. La dirección del instituto emitió un comunicado de apoyo a este docente expresando su total confianza.

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El IES Rey Don Sancho de Nájera siguió poco después sus pasos. En este caso, han intervenido tanto la dirección del centro como un profesor afectado. Según expresaron en Radio Rioja Cadena SER, las bromas compartidas daban a un contenido “bastante ofensivo y difamatorio”.

Ahora, en Benalmádena, el director de un instituto también ha acudido a las autoridades. La cuenta ‘curis’ de este centro malagueño difundía fotografías y montajes audiovisuales hechos con inteligencia artificial que representaban a los profesores en situaciones ridiculizantes, sexualizadas y potencialmente degradantes.

En el mismo municipio, dos docentes de otro centro escolar denunciaron las publicaciones de un alumno anónimo, que insinuaba que uno de los profesores había tenido aproximaciones indecorosas con algunas alumnas. Asimismo, en uno de ellos, el contenido difundido en una de las cuentas ‘curis’ terminó por provocar una pelea en el patio.

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En ambos casos, la Policía Nacional abrió una investigación que ha conseguido encontrar a los dos menores detrás de estas cuentas anónimas. Ambos han sido expulsados de sus institutos durante un mes. “Pasar del humor a convertir a un compañero o profesor en el blanco de las burlas puede convertirse en un grave problema. Usar un dibujo y no poner su nombre no impide que sus compañeros y el ámbito escolar puedan reconocer perfectamente de quién estás hablando”, ha advertido la Policía Nacional.