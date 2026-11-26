Fotografía de archivo Pablo Hernández de Cos. EFE/ J.L. Cereijido

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Los líderes europeos han elegido al español Pablo Hernández de Cos para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), en un acuerdo que sitúa a España al frente de una de las instituciones más poderosas de la economía europea. El consenso alcanzado este jueves despeja el camino para que el exgobernador del Banco de España asuma la presidencia del organismo, a falta de completar el procedimiento formal previsto para diciembre.

La decisión se ha cerrado en una cumbre de la zona euro celebrada en Bruselas, donde Países Bajos ha comunicado su adhesión al consenso que respalda al economista español, según fuentes europeas citadas por Europa Press. El acuerdo forma parte del reparto de los tres puestos que quedarán vacantes próximamente en la cúpula de la institución monetaria.

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La confirmación de los embajadores europeos está prevista para esta tarde y dará inicio a la tramitación definitiva del nombramiento, que deberá ser adoptado en la cumbre de diciembre. Si se completa el proceso, Hernández de Cos tomará el relevo de Lagarde el próximo febrero, con un mandato de ocho años que no podrá renovar.

España se impone en la carrera por el BCE

El economista español ha ganado la batalla al neerlandés Klaas Knot, que también aspiraba a dirigir la institución encargada de decidir la política monetaria de la eurozona. La elección supone un importante respaldo a la trayectoria de Hernández de Cos y coloca a un español al frente del organismo que marca los tipos de interés y condiciona el coste de las hipotecas, el crédito y la financiación de los Estados.

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Hernández de Cos conoce de primera mano el funcionamiento de la política monetaria europea. Fue gobernador del Banco de España y, desde julio de 2025, ocupa el cargo de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), una de las principales instituciones de cooperación entre bancos centrales.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

Su llegada a la presidencia del BCE se producirá en un momento decisivo para la economía europea, marcada por los desafíos de la inflación, el crecimiento económico, la evolución de los tipos de interés y la incertidumbre internacional.

Un mandato de ocho años al frente de una institución clave

La presidencia del BCE es uno de los cargos de mayor influencia económica de la Unión Europea. Desde Fráncfort, la institución dirige la política monetaria de los países que comparten el euro y sus decisiones tienen un impacto directo sobre millones de ciudadanos, empresas y gobiernos.

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El relevo de Christine Lagarde está previsto para febrero, antes de que concluya formalmente su etapa al frente del organismo. Hernández de Cos asumirá entonces un mandato de ocho años, sin posibilidad de renovación.

Con la llegada de Hernández de Cos, España recuperará su representación en la cúpula del BCE tras la salida el pasado mes de junio de Luis de Guindos, que ocupó durante ocho años la vicepresidencia de la institución, y contará con dos españoles al frente de sendos organismos financieros europeos, dado que la exvicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño preside desde enero de 2024 el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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