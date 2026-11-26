La vida de Sergio Lapuente. (ANTENA 3)

Guardar

La inesperada marcha de Moisés Laguardia ha abierto este miércoles una etapa completamente nueva en Pasapalabra. Tras acumular 54 programas a sus espaldas y un premio personal de 24.600 euros, uno de los participantes más reconocibles de la etapa reciente del formato de Antena 3 comunicó su decisión de abandonar la competición, obligando al equipo del programa a buscar un relevo inmediato. El elegido para ocupar ese codiciado asiento es Sergio Lapuente, un joven de 26 años natural de Tarazona (Zaragoza) que ha aterrizado en el plató con ganas de hacerse un hueco propio.

Antes de poder sentarse junto a Roberto Leal y los invitados famosos de la tarde, el aspirante aragonés tuvo que superar la temida Silla azul, la prueba eliminatoria que da acceso directo a la competición oficial. En ese primer cara a cara se midió con Eugenio, en un duelo marcado por la máxima igualdad durante los compases iniciales. Con la letra T asignada a su rival y la N para él, ambos encadenaron varias rondas sin cometer ni un solo fallo, hasta que Eugenio tropezó en dos ocasiones y quedó eliminado. Lapuente, en cambio, firmó un estreno impecable sin errores que le valió el billete directo al programa.

PUBLICIDAD

La llegada de este joven zaragozano supone además un aire fresco para el concurso vespertino de Antena 3, ya que su perfil dista mucho del de los concursantes más curtidos y veteranos que suelen pasar por el formato. Lejos de los focos y sin ninguna experiencia previa ante las cámaras, Sergio compagina su vida cotidiana en su localidad natal con una marcada vocación deportiva y una naturalidad que quedó patente desde sus primeros minutos en antena.

Su trabajo y pasión por el deporte

Durante su presentación inicial ante la audiencia, Sergio Lapuente compartió algunos detalles sobre su trayectoria personal y profesional. Tras pasar una temporada viviendo y estudiando en Zaragoza capital, el joven de 26 años decidió regresar a Tarazona, su municipio de origen, donde reside en la actualidad. Allí desarrolla su carrera profesional trabajando en una asesoría, una labor de oficina que constituye su día a día lejos de los platós de televisión.

PUBLICIDAD

La vida de Sergio Lapuente. (Antena 3)

Más allá de su trabajo en la asesoría, el deporte ocupa un papel fundamental en la rutina del nuevo concursante de Pasapalabra. Según explicó él mismo en su charla con Roberto Leal, ha estado vinculado a la actividad física desde niño, tanto practicándola como disfrutándola desde la grada o frente al televisor. “Durante toda mi vida he jugado tanto a fútbol como a baloncesto. Ahora sí que es verdad que he vuelto al baloncesto, que llevaba unos años sin jugar. Desde siempre me ha gustado tanto jugar como verlo por la tele o en el campo cuando estoy allí en Zaragoza”, relató con total cercanía.

Ese regreso reciente a las canchas de baloncesto no es el único reto físico que mantiene activo al joven aragonés. A sus dos disciplinas de toda la vida ha sumado en los últimos tiempos el crossfit, un entrenamiento de alta intensidad que comenzó a practicar hace apenas unos meses. Tal y como reconoció durante su presentación, todavía se encuentra en plena fase de descubrimiento de este deporte, completando así un perfil muy activo que equilibra su jornada laboral.

PUBLICIDAD

Su estreno absoluto en televisión

El aterrizaje de Sergio Lapuente en Pasapalabra tiene un mérito añadido si se tiene en cuenta el contexto en el que se ha producido. No solo asume el desafío de ocupar la plaza que deja libre un concursante tan asentado como Moisés Laguardia tras más de medio centenar de entregas, sino que lo hace enfrentándose por primera vez en su vida a un plató de televisión. El propio Roberto Leal quiso subrayar este detalle al darle paso, recordando a los espectadores que se trataba del debut absoluto del zaragozano ante las cámaras.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

A pesar de la presión que supone estrenarse en uno de los concursos más vistos de la televisión en España y jugarse la permanencia en apenas unos minutos, Lapuente supo templar los nervios para resolver la Silla azul sin mácula. Antes de arrancar la prueba, al ser preguntado por el presentador sobre cómo se sentía en esos instantes previos, el joven respondió con sinceridad: “Estoy un poco nervioso, pero dentro de lo normal”. Una templanza que posteriormente trasladó al atril al no fallar ni una sola definición con la letra N.

PUBLICIDAD

Una vez confirmada la eliminación de Eugenio y sellado su pase oficial al programa, Roberto Leal celebró la solvencia del recién llegado con unas afectuosas palabras de bienvenida para animarle en el inicio de su andadura: “Bienvenido, disfruta mucho, que sé que hoy será un día de muchas emociones para ti. Pero te lo has ganado, has pasado la Silla azul, ahora a pasarlo bien. Mucha suerte”. Con ese respaldo, Sergio Lapuente abre una nueva etapa en el concurso, dispuesto a demostrar hasta dónde puede llegar en el rosco.