Opositores haciendo un examen.

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Aprobar una oposición puede abrir la puerta a un empleo estable, pero prepararla exige meses o años de estudio y un importante desembolso económico. Para aliviar ese coste, el Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado becas de hasta 10.000 euros destinadas a quienes quieran acceder a determinados cuerpos de la Administración.

Las bases reguladoras de estas ayudas se han publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque todavía habrá que esperar a las convocatorias específicas para conocer los plazos de solicitud, el número de beneficiarios y los requisitos definitivos. Las cuantías oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros brutos por persona.

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El programa pretende ampliar las oportunidades de acceso a la función pública y evitar que la falta de recursos económicos impida a determinados aspirantes competir por una plaza. La renta será uno de los principales criterios para adjudicar las becas, que buscan atraer talento y reforzar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

¿Qué oposiciones pueden recibir estas becas?

Las ayudas están dirigidas a quienes preparen las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Turismo.

En esta última categoría se incluyen dos especialidades: Propiedad Industrial y Metrología. Se trata de perfiles técnicos especializados cuya preparación requiere conocimientos específicos y una dedicación considerable, por lo que el apoyo económico puede contribuir a sufragar los gastos derivados del estudio.

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Consejos para elegir oposiciones

La iniciativa se suma a las medidas que otros departamentos ministeriales han puesto en marcha desde 2023 para facilitar la preparación de oposiciones. Los ministerios competentes en Función Pública, Justicia y Hacienda ya cuentan con programas similares destinados a aspirantes a determinados cuerpos y escalas.

Cuánto dinero se puede recibir

El importe de cada beca dependerá del presupuesto autorizado y del número de ayudas que se convoquen en cada edición. Sin embargo, las bases establecen una horquilla económica: los beneficiarios recibirán un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 10.000 euros brutos.

La situación económica de los candidatos tendrá un peso importante en el proceso de adjudicación. El objetivo es que las ayudas lleguen especialmente a quienes tienen mayores dificultades para asumir el coste de la preparación, eliminando barreras socioeconómicas que puedan limitar el acceso a estos puestos públicos.

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Examen para acceder a un puesto de trabajo en la Administración.

¿Cómo y cuándo se pueden solicitar?

Por ahora, el BOE recoge las bases que regulan el programa, pero no abre todavía el plazo de presentación de solicitudes. Será necesario esperar a que el Ministerio de Industria y Turismo publique las convocatorias específicas para cada proceso selectivo.

Una vez abiertas, las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por medios electrónicos, utilizando el modelo normalizado que establezca cada convocatoria. En ese momento se detallarán los plazos, la documentación que habrá que aportar y los requisitos para optar a las ayudas. Los aspirantes interesados deberán permanecer atentos a las próximas publicaciones oficiales para no perder la oportunidad de solicitar estas becas.

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