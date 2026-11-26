Dos personas se calientan con un calefactor eléctrico. (Freepik)

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El esfuerzo económico que supone mantener una vivienda ha disminuido ligeramente en España, al menos en términos de renta disponible. Los hogares españoles destinaron en 2025 el 16% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, frente al 16,7% del año anterior. El dato se sitúa también por debajo de la media de la Unión Europea (UE), que alcanza el 18,9%, según las últimas estadísticas de Eurostat.

La reducción refleja una menor proporción de ingresos destinada a afrontar pagos como la hipoteca, el alquiler, los suministros y otros gastos asociados al hogar. En el conjunto de los Veintisiete, el indicador también descendió respecto al ejercicio anterior, aunque el coste de acceder a una vivienda continúa siendo uno de los principales problemas económicos para millones de ciudadanos.

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Sin embargo, detrás de esta aparente mejoría se esconde una realidad mucho más desigual. Los hogares con menores ingresos soportan una carga considerablemente superior: las personas que se encuentran por debajo del umbral de riesgo de pobreza, situado en el 60% de la mediana nacional, destinan el 33% de su renta a la vivienda en España. Entre quienes superan ese nivel de ingresos, el porcentaje cae al 12%.

La brecha también resulta evidente en el conjunto de Europa, donde los ciudadanos con menores recursos dedican el 36% de su renta disponible a pagar la vivienda, frente al 16% de aquellos con ingresos superiores al umbral de pobreza.

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Una mujer se abriga en su casa con una manta. (Freepik)

Viviendas y alquileres más caros

Esta presión se produce, además, en un contexto de encarecimiento del mercado inmobiliario. En España, el precio de la vivienda aumentó un 12,7% en 2025, mientras que los alquileres avanzaron un 2,4%. En la eurozona, por su parte, la compra de una casa se encareció un 5,5% y los arrendamientos subieron un 3,1%.

La evolución de los precios dificulta especialmente el acceso a una vivienda para quienes no cuentan con un patrimonio previo o tienen salarios bajos. Aunque el porcentaje de renta destinado a estos gastos haya descendido, la diferencia entre propietarios, inquilinos y hogares con distintos niveles de ingresos sigue condicionando su capacidad para afrontar otros gastos esenciales.

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España se acerca a Europa en el mercado del alquiler

El régimen de tenencia de vivienda también ha experimentado cambios en España durante la última década. En 2016, cerca del 78% de la población vivía en una casa de su propiedad, mientras que en 2025 esa proporción se redujo al 73,6%. El alquiler gana terreno y representa ya el 26,4% de los hogares.

La tendencia aproxima al país a la estructura residencial europea, aunque todavía existe una diferencia significativa. En la UE, el 68,5% de la población reside en una vivienda en propiedad, mientras que el 31,5% vive de alquiler. España mantiene, por tanto, una mayor proporción de propietarios que el conjunto comunitario.

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España, entre los países europeos donde más hogares pasan frío

Las diferencias entre países son especialmente acusadas cuando se analiza el esfuerzo económico que exige mantener una vivienda. Grecia encabeza la clasificación europea, con un 35% de la renta disponible destinada a estos gastos, mientras que Chipre registra el porcentaje más bajo, con apenas un 11%.

Qué es una ola de frío: cómo son las temperaturas y cuándo se produce.

España figura entre los países de la UE con mayor proporción de población incapaz de calentar correctamente su hogar por falta de recursos económicos. En concreto, un 16% de los españoles no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, una situación que afecta directamente a su bienestar y calidad de vida. La cifra duplica prácticamente la media comunitaria, situada en el 9%.

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Solo Grecia, con un 18,1%, Lituania, con un 16,7%, y Bulgaria, con un 16,1%, presentan porcentajes superiores al español. El dato evidencia que, pese a la menor proporción de renta destinada a la vivienda en comparación con la media europea, las dificultades para afrontar los gastos energéticos siguen siendo un problema de primer orden en España, especialmente entre los hogares con menos recursos.