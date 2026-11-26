El naufrafio del buque Med Emre, cargado de gasoil, ha ocurrido a unos 40 kilómetros de la costa de Ibiza.

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Tras el naufragio frente a la costa de Ibiza de un buque petrolero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, las autoridades marítimas de España han descartado por el momento una fuga masiva de combustible. La Capitanía Marítima de Valencia —organismo estatal encargado de la seguridad en la navegación y el control de la contaminación en esa zona— ha informado este jueves de la detección de una mancha de extensión “mínima” de 2,6 millas de residuos oleosos procedentes del Med Emre, pero ha recalcado que los tanques de combustible “permanecen intactos”.

Así lo ha explicado la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras la reunión de seguimiento celebrada en el Centro de Coordinación de Salvamento de València, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno español, ministro de Economía, Comercio y Empresa y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (por suplencia), Carlos Cuerpo.

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Según ha detallado Delgado, el rastro detectado en el mar no reviste gravedad por el momento. “Creemos a la vista de la contaminación presente que esta no ha evolucionado”, ha señalado la responsable, quien ha añadido que la extensión de este material “oleoso irisado” es “mínima” y ha reiterado que los tanques de carga y de combustible permanecen “intactos”.

No obstante, Delgado ha subrayado que los equipos de emergencia siguen vigilando la progresión de la mancha, aunque entienden que se trata de una “contaminación puntual, probablemente derivada de residuos oleosos que permanecen a bordo del buque” y no de una rotura en los depósitos principales.

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Un plazo de tres horas para presentar un plan de actuación

Para evitar que la situación empeore, la Capitanía Marítima ha dado un plazo de tres horas al armador del Med Emre para que presente un plan de actuación sobre qué hacer con el barco, definiendo si se procede primero a vaciar la carga de gasoil o a remolcar el casco. De este modo, el propietario de la embarcación deberá entregar su propuesta a lo largo de esta misma tarde para que las autoridades marítimas la evalúen y la aprueben.

Una embarcación de rescate se desplaza junto al buque petrolero volcado Med Emre. (Reuters)

Mientras en la zona del naufragio permanece desplegado el buque remolcador de Salvamento Marítimo Clara Campoamor monitorizando la mancha para vigilar su progresión, los seis tripulantes rescatados que fueron evacuados a Ibiza permanecen ingresados en distintos centros hospitalarios de la isla tras un siniestro en el que viajaban 17 marineros y que se ha saldado con un fallecido en el Hospital Can Misses.

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Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas, dos de los heridos —un hombre de 40 años de nacionalidad india y otro de 42 años, turco— se encuentran en observación en Urgencias del Hospital Can Misses, estables y conscientes, afectados por un cuadro de hipotermia leve.

Por su parte, los otros cuatro tripulantes hospitalizados permanecen ingresados a cargo de la Unidad de Medicina Interna de una clínica privada de Ibiza al presentar cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos. En cuanto a los diez supervivientes restantes, cinco fueron evacuados a Valencia y los otros cinco permanecieron en buen estado a bordo de una de las embarcaciones comerciales que colaboró en el rescate.

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