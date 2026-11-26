Edmundo González anuncia que regresará a Venezuela tras más de dos años de exilio en España (Europa Press)

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Edmundo González ha anunciado este jueves que tiene previsto regresar pronto a Venezuela, tras permanecer algo más de dos años exiliado en España. González, candidato de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y proclamado por esa misma coalición presidente electo frente al resultado oficialista, llegó a España en septiembre de ese año con ayuda del Gobierno español, ante el riesgo de una detención inminente, y recibió asilo poco después.

Lo ha anunciado con un mensaje en la red social X, en el que ha relacionado la fecha de su posible regreso con un acontecimiento religioso de peso en Venezuela: la peregrinación en honor a la Virgen de Coromoto, patrona del país. “Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?”, ha escrito. La cita conecta el regreso con el 5 de diciembre, fecha en la que está prevista la peregrinación en Guanare, localidad donde se encuentra el santuario de la patrona, en el marco del Año Jubilar Coromotano. A ese mismo acto ya había confirmado su asistencia María Corina Machado, líder de la oposición venezolana que adelantaba este miércoles que González estaría “pronto” de vuelta en Venezuela.

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El mensaje de González ha arrancado, en realidad, con una referencia al calendario internacional: ese mismo jueves se celebra en buena parte del mundo el Día de Acción de Gracias. A partir de esa coincidencia, ha derivado hacia una reflexión personal: “La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer”, ha escrito, antes de precisar a quiénes dirigía ese agradecimiento. Según sus palabras, tiene “mucho que agradecer a los venezolanos, a España” y a su propia familia.

*en ampliación