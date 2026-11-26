Aitana y Plex en 'La Velada VI' (LA VELADA).

Guardar

Aitana y Plex son una de las parejas más reconocidas del panorama de entretenimiento de estos últimos años. Por separado, son dos de los españoles más seguidos de todo el mundo. Las canciones de la cantante acumulan millones de escuchas y los vídeos del creador de contenido amasan la misma cantidad de visualizaciones. Los últimos que ha publicado, por cierto, son las entrevistas de dos de los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez y Alberto Núñez-Feijóo.

Ambos empezaron en sus industrias muy jóvenes y han recorrido su carrera frente a las pantallas. Pero hubo un tiempo en el que disfrutaron de una infancia tranquila en sus respectivos lugares de procedencia, unas raíces que entonces quedaban separadas por 615 kilómetros.

PUBLICIDAD

Aitana creció en Sant Climent de Llobregat, un municipio barcelonés rodeado de montañas y campos de cerezos, mientras que Plex, nació y pasó su infancia en Toro, el municipio zamorano con un destacado patrimonio medieval y una larga tradición vinícola.

Toro, la ciudad que vio nacer a Plex entre palacios

Colegiata de Santa María la Mayor fue construida en el siglo XII. (Turismo CYL)

Toro se levanta sobre una atalaya natural a casi 100 metros de altura sobre el río, a unos 30 kilómetros de la capital zamorana. Con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico que incluye más de cuarenta puntos de interés, entre ellos 26 iglesias, monasterios y palacios, según datos de las oficinas de turismo. La ciudad fue sede real: allí fue proclamado rey Fernando III y, en 1505, se promulgaron las llamadas “Leyes de Toro” tras la lectura del testamento de Isabel la Católica.

PUBLICIDAD

Entre los monumentos más visitados figuran la Colegiata de Santa María la Mayor, inspirada en la catedral de Zamora y construida en el siglo XII, el Alcázar de Toro, cuyo origen se remonta al siglo X, y la Torre del Reloj, de estilo barroco, con 20 metros de altura. También destacan la iglesia de San Lorenzo el Real y la de San Salvador de los Caballeros, de estilo románico-mudéjar, que hoy alberga un museo de arte sacro.

Un paisaje definido por el vino y la tranquilidad rural

La comarca reúne cerca de 60 bodegas dedicadas a la variedad tinta de toro. El tío de Plex regenta una de ellas, llamada Copaboca, y el propio youtuber ha reivindicado en sus videos el prestigio de esta producción: “El vino de Toro es muy famoso. Os invito a que alguna vez, cuando vayáis a un restaurante, miréis de dónde es la botella y muchas veces veréis que es de Toro”, explicó en uno de sus contenidos.

PUBLICIDAD

Pese al peso histórico de su ciudad natal, Plex describe su infancia como alejada del bullicio. “He vivido toda la vida en una casa grande en el campo, sin vecinos y con mis animalitos. Yo era un chaval supernormal, no destacaba, era tranquilo”, relató en el pódcast The Wild Project.

Sant Climent de Llobregat, el pueblo rojo de los cerezos

A 615 kilómetros de distancia, Sant Climent de Llobregat ofrece un paisaje distinto. Situado entre Sant Boi de Llobregat y Viladecans, este municipio de la comarca del Baix Llobregat está rodeado por las montañas que dibujan un entorno rural pese a la cercanía con la capital catalana. Según las oficinas de turismo, la primavera es la mejor época para visitarlo, cuando florecen los cerezos y tiñen de blanco los campos del municipio.

PUBLICIDAD

La cereza es el producto que da identidad a la localidad desde 1976, cuando se celebró por primera vez la Fira de la Cirera, una cita que cada primer fin de semana de junio reúne a productores y visitantes en torno a la cosecha anual. Aitana cursó allí buena parte de su formación, primero en el colegio Germans Amat i Targa y después en el instituto Josep Mestres i Busquets, ambos en Viladecans, antes de presentarse al casting de Operación Triunfo en 2017.

Patrimonio románico y rutas de montaña junto al Montbaig

El municipio conserva un patrimonio arquitectónico modesto pero singular. La Iglesia de Sant Climent mantiene el único campanario de estilo románico lombardo que se conserva íntegro en toda la comarca, en pie desde el siglo XI. En su antigua rectoría funciona el Museu d’Eines del Pagès, dedicado a las herramientas tradicionales del trabajo agrícola.

PUBLICIDAD

Los cerezos de Sant Climent del Llobregat se pueden recorrer en rutas. (Turismo Catalunya)

Para quienes buscan naturaleza, la ermita de Sant Ramon, situada sobre la montaña del Montbaig, ofrece una panorámica de 360 grados que alcanza el delta del Llobregat y el macizo de Montserrat en días despejados. La zona permite además rutas de senderismo entre campos de cerezos, como la del Punt d’Enveja, y conexiones directas con municipios vecinos como Gavà o Viladecans para completar excursiones de un día.