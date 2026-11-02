El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Vivienda en alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Encontrar una vivienda de alquiler por menos de 1.000 euros al mes es cada vez más difícil en España. El mercado inmobiliario muestra una oferta concentrada en los tramos de precios elevados: la renta del 39,4% de los inmuebles disponibles supera los 1.500 euros mensuales, frente al 37% registrado en 2025. Se trata del segmento más numeroso del mercado, que gana 2,4 puntos porcentuales en un año, según datos de pisos.com.

En el extremo opuesto, las opciones más económicas del mercado pierden terreno. Solo el 11,1% de las viviendas anunciadas cuesta menos de 700 euros al mes, mientras que otro 24,6% se sitúa entre los 700 y los 1.000 euros. En conjunto, apenas el 35,7% de la oferta tiene un precio inferior a los 1.000 euros, frente al 39% del ejercicio anterior.

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En este contexto, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, advierte de que “la distribución de la oferta muestra que el alquiler de más de 1.500 euros concentra cada vez una mayor proporción de las viviendas disponibles. Al mismo tiempo, el peso de los inmuebles por debajo de los 1.000 euros se reduce, lo que pone de manifiesto las dificultades para encontrar opciones ajustadas a presupuestos más limitados”.

Baleares, Cataluña y Madrid concentran los alquileres más caros

Baleares encabeza la clasificación de las comunidades autónomas con los alquileres más elevados: el 89% de los inmuebles en renta supera los 1.500 euros mensuales, tres puntos más que en 2025. Cataluña ocupa el segundo lugar, con el 68%, seguida de la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje alcanza el 61,8%.

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En estas tres regiones, la oferta de alquiler por debajo de los 700 euros tiene un peso muy reducido: un 0,4% en Madrid y Baleares y un 4,7% en Cataluña.

La Comunidad Valenciana tampoco escapa a los precios elevados: el 36,4% de los inmuebles en alquiler disponibles supera los 1.500 euros al mes. En Canarias, en cambio, el tramo con mayor peso es el de entre 1.000 y 1.500 euros, que concentra el 44,5% de la oferta.

Fuente: Pisos.com

En otras regiones, la distribución resulta muy distinta, aunque también está cambiando. Extremadura registra el mayor porcentaje de viviendas por debajo de los 700 euros, con un 45,3%, pero la proporción ha descendido desde el 56% de 2025. Al mismo tiempo, el tramo de entre 700 y 1.000 euros ha crecido hasta representar el 49,8% del mercado extremeño. En Castilla-La Mancha, el 25,9% de los inmuebles cuesta menos de 700 euros y solo el 5,6% rebasa los 1.500 euros mensuales.

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Barcelona y Málaga destacan entre las provincias con precios altos

El análisis provincial confirma que los alquileres más caros se concentran en territorios insulares, grandes áreas urbanas y zonas costeras. Tras Baleares, donde el 89% de la oferta supera los 1.500 euros mensuales, se sitúa Barcelona, con un 76,2%. Madrid alcanza el 61,8%, mientras que Málaga registra un 61,5%, después de aumentar 5,5 puntos porcentuales en un año.

La situación cambia radicalmente en algunas provincias del interior y del sur. Jaén lidera la oferta más asequible: el 71% de sus viviendas en alquiler cuesta menos de 700 euros mensuales. Le siguen Ciudad Real, con el 46,8%; Cáceres, con el 45,6%; Badajoz, con el 45,1%, y Huelva, con el 43,2%.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Font subraya que “la distribución provincial confirma que el mercado del alquiler no presenta una realidad homogénea. La concentración de inmuebles en los tramos más caros es especialmente elevada en Baleares, Barcelona y Málaga, mientras que algunas provincias del interior mantienen una mayor presencia de viviendas por debajo de los 700 euros mensuales”.

Palma, Barcelona y Madrid lideran entre las capitales más caras

En cuanto a las capitales de provincia, Palma ocupa la primera posición: el 90,1% de las viviendas anunciadas en alquiler supera los 1.500 euros al mes. Barcelona se sitúa en segundo lugar, con el 78,9%, y Madrid completa el podio, con el 62,8%. València alcanza el 53,5% y Bilbao, el 50%.

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Además, algunas capitales han registrado aumentos significativos en el peso de los alquileres más caros. Valencia suma 8,5 puntos porcentuales respecto a 2025, mientras que Bilbao gana seis puntos. La evolución refuerza la presencia de viviendas por encima de los 1.500 euros en mercados urbanos donde encontrar alternativas más económicas puede resultar complicado. En el tramo inferior, Jaén vuelve a destacar: el 46,7% de su oferta cuesta menos de 700 euros mensuales. A continuación aparecen Huelva, con el 29,2%, y Córdoba, con el 28,2%.