Imagen de comercios anunciando sus descuentos para el Black Friday. (Álex Zea/Europa Press)

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Una oferta irresistible, una cuenta atrás en la pantalla y el dedo dudando sobre el botón de comprar. Con el Black Friday y el Cyber Monday a la vuelta de la esquina, las tiendas físicas y digitales multiplican sus estímulos para empujarnos a pasar por caja sin pensar. Pero ¿qué ocurre cuando compramos no porque necesitemos algo, sino para tapar el estrés, la tristeza o el aburrimiento? Detrás de ese alivio momentáneo puede esconderse la oniomanía, una adicción silenciosa que pasa factura a la salud mental, las finanzas y las relaciones personales.

“En ocasiones, no compramos tanto por lo que necesitamos como por cómo queremos sentirnos”, explica María Quevedo, directora de tratamiento de Clínica RECAL, centro especializado en el tratamiento de las adicciones. Tras un día complicado, adquirir algo nuevo actúa como una pequeña recompensa, una vía de escape frente a las preocupaciones o un mecanismo para recuperar cierta sensación de control. La simple expectativa de estrenar un producto despierta una ilusión inmediata.

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El conflicto surge cuando este hábito se convierte en la respuesta automática para esquivar emociones negativas. “Ese alivio suele ser pasajero porque, aunque durante unos minutos nos sintamos mejor, la situación que nos generaba tristeza, estrés, soledad o frustración continúa ahí. A veces incluso aparece una sensación de vacío o arrepentimiento”, señala la especialista. Comprar mejora el ánimo de forma fugaz, pero deja intacto el problema de fondo.

Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday. (Jesús Hellín/EuropaPress)

No todo capricho o adquisición espontánea implica una patología. “La diferencia fundamental está en la pérdida de control, la repetición de la conducta y sus consecuencias”, aclara. Acumular objetos que apenas se estrenan, esconder paquetes, gastar por encima de las posibilidades reales o experimentar una culpa recurrente son señales de alarma claras. Ante estas situaciones, Quevedo invita a una autoevaluación directa: ¿Soy yo quien decide comprar o siento que cada vez me cuesta más decidir no hacerlo?

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“El Black Friday crea un escenario especialmente propicio para las decisiones impulsivas porque combina tres elementos muy potentes: la expectativa de recompensa, la sensación de oportunidad y el miedo a perderla”. Reclamos como ‘últimas unidades’ o ‘solo durante unas horas’ aceleran la toma de decisiones y desvían el foco hacia el porcentaje de rebaja. Para neutralizar este efecto, la experta sugiere cuestionarse antes de pagar: si este producto no estuviera rebajado, ¿seguiría queriendo comprarlo?

La regla de las 72 horas

Frente a la inmediatez del clic, una estrategia práctica consiste en hacer una captura del producto y esperar tres días antes de comprarlo. Según Quevedo, esta pausa “introduce un espacio entre sentir el deseo y actuar sobre él”. No obstante, matiza que este plazo es solo una referencia orientativa, no una técnica terapéutica con eficacia demostrada que garantice frenar el impulso, por lo que en casos de pérdida de control severa resulta insuficiente y no sustituye la ayuda profesional.

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Un cartel de descuento por el Black Friday en una zapatería. (REUTERS/Rachel Wisnieswki)

La clave está en aprovechar esa espera para analizar con perspectiva qué emoción nos empuja a comprar en ese momento, si el artículo responde a una necesidad real y qué esperamos obtener con él. Transcurridos tres días, con el impulso inicial ya diluido, resulta mucho más sencillo comprobar si el interés se mantiene, si encaja en el presupuesto y si sigue teniendo utilidad. “El objetivo no es prohibirnos comprar, sino aprender a distinguir entre un deseo momentáneo y una decisión que realmente queremos tomar”, resume Quevedo.

Si una persona detecta que recurre a las tiendas para calmar su malestar, la culpa no es el camino. “Comprar para sentirnos mejor es una respuesta comprensible en una sociedad que constantemente nos invita a asociar el consumo con la felicidad, el éxito o el bienestar”, recuerda la psicóloga. En ese instante, recomienda frenar y preguntarse qué se necesita realmente: quizá la respuesta no esté en un comercio, sino en descansar, desconectar, charlar con alguien, buscar compañía o iniciar una actividad contra el aburrimiento.

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Cuando las compras se consolidan como el principal refugio emocional, derivan en problemas económicos, conflictos personales o un profundo sufrimiento, resulta fundamental acudir a especialistas sin esperar a acumular deudas graves. “El objetivo no es dejar de disfrutar de las compras, sino conseguir que comprar sea una elección libre y no una necesidad para sentirnos mejor”, concluye la especialista.