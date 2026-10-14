Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, candidatos en las elecciones generales.

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace su apuesta*: el PSOE es en este momento la primera fuerza con un 34% de apoyos, seguida de PP (22,2%) y Vox (17,1%), según el primer barómetro con intención de voto tras el desahucio de Maricarmen, la acampada en la Puerta del Sol y la caída de los decretos de vivienda en el Congreso, previo eso sí a la convocatoria de elecciones generales.

*Se trata obviamente de las conclusiones de una encuesta, realizada en los primeros días de octubre con más de 5.000 entrevistas en más de 1.300 municipios en 50 provincias. Sin embargo, pesa sobre el CIS de José Félix Tezanos el señalamiento de inflar a la izquierda y rebajar a la derecha. En 2023, uno similar deparó la mofa de otras casas demoscópicas, resultando finalmente el que más se acercó al resultado del escrutinio.

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Por fechas, Pedro Sánchez no había disuelto las Cortes ni llamado a las urnas, como tampoco se conocía la muerte de la anciana que encendió la llama del movimiento por el acceso a una vivienda digna y contra la especulación. Un sondeo que sí contempló estos acontecimientos, de 40dB para El País y la Cadena SER, daba apenas siete décimas de mejora al PSOE frente a una mayoría absoluta de 198 escaños de PP y Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para que los españoles decidan el futuro del país.

El PP, más cerca de Vox que del PSOE

En el CIS precedente, tras el verano, la crisis de Ceuta pasó una factura de dos puntos al PSOE (31% de voto estimado), con una ventaja no obstante de 5,5 sobre el PP (25,5%), que crecía cuatro décimas. El mayor beneficiado del asalto a la frontera fue Vox, que crecía 1,3 puntos (16,6%). Sumar volvía a marcar su cota más baja de la legislatura (5,7%) y Podemos tomaba aliento (3,7%), dejando atrás a Se Acabó la Fiesta (1,8%).

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Por descontado, el barómetro no puede medir el peso de la izquierda a la izquierda del PSOE en la forma que se presentará el 29 de noviembre, ya que de hecho sigue discutiendo nombres, siglas y alianzas a menos de 48 horas de que concluya el plazo legal para el registro. A esta hora, el Frente Amplio integra a menos fuerzas que Sumar en 2023 y Gabriel Rufián se ha cansado de esperarles.

En el momento que se hizo, con los datos a su disposición, el CIS determina que Pedro Sánchez ganaría holgadamente las elecciones con cerca de 12 puntos por encima del PP, en claro descenso frente a Vox, que sigue creciendo. De hecho, el PP estaría más cerca de Vox que del PSOE en intención de voto, aventajando por apenas 5,1 puntos del partido de Santiago Abascal.

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Sumar/Frente Amplio (así lo recoge el CIS) estaría en un 6,1%, ligeramente recuperado y tres puntos sobre Podemos, solo una décima por encima de ERC.

(Noticia en ampliación)