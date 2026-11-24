La recomendación de un mariquero sobre las gambas de Navidad (Montaje Infobae)

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En cualquier celebración o reunión familiar, especialmente en Navidad, los platos de marisco son los primeros en volar de la mesa. De entre todos ellos, las gambas son uno de los grandes clásicos; fuentes repletas de estos crustáceos que disfrutamos con las manos y a puñados. No son pocas las personas que incluso disfrutan chupando la cabeza de cada gamba, aprovechando así hasta la última gota de sabor.

Un gesto que es sinónimo de placer gastronómico para muchos, pero que puede llegar a tener sus peligros. Así lo cuenta Markel Fernández, un joven de 20 años que ha reabierto la marisquería Mariscos Sarrikobaso, un clásico con más de medio siglo de historia que amenazaba con cerrar definitivamente. Markel ha querido seguir la tradición y mantener abierta esta tienda, centrada en mariscos frescos y cocidos, en el barrio de Algorta, en Getxo (Bizkaia).

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El joven marisquero comparte sus aprendizajes y consejos a través de las redes sociales de la tienda, y hace solo unas semanas dedicaba una de sus publicaciones a quienes disfrutan de este manjar prohibido. “No chupes la cabeza de una gamba en Nochebuena”, comenzaba avisando. “En todas las cenas de Navidad siempre está el mismo, que pela la cola de la gamba y se come la cabeza como si fuese lo mejor del mundo. Y razón no le falta, porque es lo que más sabor tiene”, continúa aclarando Markel.

En efecto, en la cabeza es donde se encuentra la mayor acumulación de grasa del cuerpo de estos crustáceos, es decir, que es donde se concentra todo su sabor. Es precisamente por este motivo por el que las cabezas y cáscaras se suelen aplastar y utilizar para preparar fumets y cremas de marisco, ya que es la parte de donde se puede extraer mayor gusto. “Pero os lo digo yo, que vendo gambas. Esa cabeza tiene truco. Lo que chupas no es la cabeza en sí, es el hepatopáncreas”, explica el marisquero.

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Gambones frescos cocinados al horno (Adobe Stock)

Los crustáceos decápodos, como las gambas, los langostinos, las cigalas o los carabineros, en realidad no tienen una cabeza al uso, sino un cefalotórax, la unión de la cabeza y el tórax en una sola estructura. Dentro de esta estructura se acumulan la mayoría de órganos vitales, como el corazón, el estómago, las branquias, el centro del sistema nervioso y el hepatopáncreas, el que hoy nos ocupa.

“Es el órgano que hace de filtro de la gamba. Y como filtra todo lo que hay en el agua, ahí se queda un metal que se llama cadmio. Para que te hagas una idea, la cabeza tiene cien veces más cadmio que la carne de la cola”, continúa Markel su explicación. Este metal pesado carece de función biológica y, aunque su absorción en el aparato digestivo es baja, tiende a acumularse en el organismo, principalmente en el hígado y riñón, durante un tiempo de entre 10 y 30 años.

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Es por ello que desde 2011 los organismos oficiales desaconsejan el consumo de esta parte concreta de los crustáceos, tratando de eliminar esa costumbre tan arraigada de chupar la cabeza de la gamba. “Se recomienda limitar, en la medida de lo posible, el consumo de la carne oscura de los crustáceos, localizada en la cabeza, con el objetivo de reducir la exposición de cadmio”, advierten desde la web oficial del Ministerio de Consumo.

Los peligros del consumo frecuente de cadmio

El cadmio es tóxico para el riñón, pudiendo causar potencialmente disfunción renal. También puede causar desmineralización de los huesos, bien de forma directa o indirectamente como resultado de la disfunción renal. Después de una prolongada o alta exposición, el daño tubular evoluciona de manera que se produce una disminución de la tasa de filtrado glomerular y puede llegar a provocar un fallo renal y, a largo plazo, cáncer.

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Pero no debe cundir la alarma. El peligro, como ocurre en muchas ocasiones, es real, aunque en cierta medida relativo. Las gambas no son un producto que se consuma todos los días en grandes cantidades, por lo que no debería existir un riesgo elevado de toxicidad. “El problema es la costumbre. En todas las comidas, en todas las cenas, todas las semanas”, explica Markel.

En ello coinciden expertos como Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. “La recomendación es no comerlas. No es como en el caso del mercurio, otro metal pesado para el que sí se establecen raciones máximas. Si puedes evitarlo, mejor”, aclara la experta en su web informativa.

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“Si aun con la recomendación en la mano decides comerlas, solo tienes que saber que estás incrementando los riesgos asociados a la acumulación de cadmio. No te vas a morir envenenado”. A todo esto añade que otros hábitos como fumar tabaco son mucho más peligrosos en este sentido.