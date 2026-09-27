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Seis años después, el turismo sigue en el "efecto champán" que arrancó tras el covid

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Madrid, 27 sep (EFE).- El turismo sigue cosechando año tras año cifras récord, tanto en viajeros como en gasto y precios, una tendencia que estalló tras los cierres impuestos por la pandemia y que mantiene lo que se conoce en el sector -que este domingo celebra su Día Mundial- como "efecto champán", al tiempo que provoca reacciones en contra especialmente en destinos más masificados.

Este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, será celebrado por la agencia especializada de Naciones Unidas, ONU Turismo, en El Salvador, bajo el lema "Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo".

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Los viajes pasaron a ocupar los primeros lugares en las preferencias de los consumidores después de los meses más duros de la pandemia, en los que estuvo prohibido cualquier movimiento en todo el mundo, y hoy España se acerca a los 100 millones de visitantes internacionales anuales, más del doble de su población.

En las comunidades más turísticas, especialmente en los archipiélagos, el número de viajeros procedentes del exterior, multiplica la población: por más de diez en el caso de Baleares (1,25 millones de residentes al cierre de 2025 y 15,7 millones de turistas internacionales), y por siete en Canarias (2,25 millones de residentes y 15,69 millones de llegadas).

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Las cifras explican en buena parte la contestación social al turismo, especialmente en esas dos comunidades, donde la masificación agrava aun más la crisis de la vivienda.

Por encima de las cifras de llegadas de turistas internacionales, lo que el sector resalta es el aumento del gasto medio por turista, que han crecido desde los 156 euros por persona en julio de 2019 (antes de la pandemia) a 202 euros en julio pasado (último dato publicado por el INE), es decir un aumento del 30 %.

Este movimiento de los precios, coinciden los gestores de las políticas turísticas y los empresarios del sector, es reflejo de un turismo "de mayor calidad", porque deja mayores rendimientos en los destinos.

Con esas subidas, los ingresos por turismo extranjero marcan también récords anuales desde el fin de la pandemia, hasta los casi 135.000 millones de euros al cierre de 2025, y crecen por encima de lo que lo hacen las entradas de turistas.

La bonanza se nota también en los precios hoteleros, que no han dejado de crecer desde que se recuperaron los viajes tras la pandemia, siempre en tasas muy superiores a lo que lo ha hecho el IPC general y que, según los empresarios del sector, responde al juego de la oferta y la demanda.

En cifras concretas, si el precio medio por habitación ocupada (ADR por sus siglas en inglés) se situaba en agosto de 2019 en 109,28 euros en este agosto pasado se ha colocado en 166,9 euros, un alza de casi el 53 %.

En términos de tarifa por habitación disponible (RevPAR, que tiene en cuenta también la ocupación y por ello aproxima mejor la rentabilidad) si en agosto de 2019 se marcó una media de 86,87 euros, en ese mes de este año ha subido a 133,14 euros, también un 53 % de crecimiento.

Con el sector en máximos, ahora el reto es ordenar los flujos turísticos, especialmente en los destinos más demandados, y hacer compatible la vida ordinaria de las ciudades con las llegadas de turistas.

La crisis de la vivienda se sitúa en el centro de este debate, porque el desvío de propiedades hacia el alquiler turístico ha provocado en muchos de los lugares más demandados problemas de acceso y precios desorbitados para los residentes.

El uso de la inteligencia artificial aplicada al sector es otro de los retos a abordar, aunque, como en el resto de las áreas económicas y sociales, es un arma de doble filo.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, explica en una nota publicada en su web que si se gestiona bien, la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a construir un sector más eficiente y resiliente, pero, en caso contrario, podría "ampliar la brecha entre quienes deciden las nuevas normas de la esfera digital y aquellos de quienes solo se espera que las cumplan". EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023689548)

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