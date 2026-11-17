Una persona observa las pantallas informativas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Eduardo Parra / Europa Press)

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El comité de empresa de Serveo Facility Management, integrado por USO, SILMUMA, CCOO y Progresa, ha convocado una huelga indefinida en el servicio de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El paro comenzará a las 23:00 horas del próximo 25 de noviembre y afectará a una plantilla de cerca de 280 trabajadores.

La medida fue aprobada en asamblea después de que no prosperaran las negociaciones entre los representantes de los empleados y la empresa concesionaria. Según ha informado este martes la Unión Sindical Obrera (USO) en un comunicado al que ha tenido acceso EFE, tampoco hubo avances en las dos mediaciones desarrolladas recientemente ante el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA).

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Los sindicatos atribuyen el conflicto a una carga de trabajo que consideran excesiva y que, a su juicio, ya provoca problemas de salud entre parte de la plantilla. Entre las principales quejas figuran las frecuencias de limpieza y los tiempos fijados para completar las tareas, que los trabajadores consideran insuficientes frente al crecimiento sostenido del flujo de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias.

USO señala que los empleados deben cumplir servicios con una planificación que no contempla adecuadamente el volumen real de usuarios de las terminales. Para el comité, esa situación se suma a una serie de incumplimientos de la empresa que han deteriorado las condiciones laborales y agotado la vía de diálogo.

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Aviones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 28 de junio de 2024, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

El sector lleva tres años protestando por una mejora en las condiciones laborales

Los trabajadores de limpieza del aeropuerto acumulan ya tres convocatorias de huelga indefinida en los últimos tres años. En marzo de 2024, el paro previsto se desactivó horas antes de su inicio, tras un acuerdo “in extremis” que incluyó la cobertura de diez vacantes y mejoras en festivos y turnos. Al año siguiente, en abril de 2025, la convocatoria se amplió a 756 empleados de tres empresas (Serveo F.M., Serveo Servicios y Optima) y en todas las terminales.

Esta medida de presión se originó por el incumplimiento de acuerdos y la negativa patronal a negociar una homogeneización de derechos. Sin embargo, el 4 de abril las empresas concesionarias solicitaron ante el IRMA calificar la protesta como ilegal o abusiva. Ante esta acusación, el comité acabó desconvocando la huelga: “No vamos a exponer a la plantilla a unas posibles consecuencias que en modo alguno se ajustan a la realidad”, anunciaron los sindicatos en un comunicado. Así, pese a reiterar que sus demandas eran legítimas y legales, priorizaron evitar repercusiones judiciales adversas y atender la disposición de una concesionaria a dialogar.

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Varias personas observan un panel informativo en el que se muestran los datos de los vuelos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (REUTERS/Ana Beltrán)

Con esta convocatoria no buscan un aumento salarial

Ahora, el sindicato asegura que comenzaron nuevas negociaciones antes de verano. Desde entonces se han celebrado varias reuniones, una primera mediación y, tras la convocatoria de huelga, otros cuatro encuentros junto con dos nuevas mediaciones. Ninguna de esas instancias ha permitido alcanzar un acuerdo ni resolver las reclamaciones planteadas por la representación de los trabajadores.

La presidenta del comité de empresa y secretaria de Acción Sindical de la Federación Estatal de Servicios de USO, Fernando Correia, ha remarcado que la movilización no responde a una demanda de aumentos salariales. La plantilla reclama, según explica, el cumplimiento de los acuerdos de centro ya firmados y el respeto de los derechos adquiridos antes de la llegada del nuevo gestor, en noviembre de 2025.

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El comité sostiene que Serveo Facility Management no ha atendido estas exigencias pese a las reuniones previas. Ante la falta de avances, los sindicatos han decidido volver a activar una huelga sin fecha de finalización como medida de presión para exigir soluciones a las condiciones de trabajo en la limpieza de Madrid-Barajas.