Un médico señala anotaciones en un formulario clínico durante una consulta médica con un paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los datos más contundentes del informe Masculinidad y salud: un análisis de la salud de los hombres en España, publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, dibujan una paradoja: los hombres viven cinco años menos que las mujeres —81,1 años frente a 86,3—, padecen con mayor frecuencia buena parte de los problemas físicos graves y mueren más por causas como el infarto, el cáncer de pulmón o el suicidio. Sin embargo, acuden menos a los servicios sanitarios. El estudio vincula esta combinación con los efectos del modelo tradicional de masculinidad, asociado a la autosuficiencia, la resistencia a pedir ayuda y una mayor exposición a conductas de riesgo.

“El patriarcado también pasa factura a la salud de los hombres. La idea de que los hombres deben ser fuertes, asumir riesgos, aguantarlo todo y no pedir ayuda tiene consecuencias sobre su salud”, ha explicado la ministra Mónica García en su perfil de la red social X. “Combatir el machismo también implica promover masculinidades más saludables, fomentar el autocuidado y reducir las desigualdades sociales que afectan a la salud de los hombres”, ha añadido.

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La brecha de esperanza de vida es una de las principales señales de alarma que revela el informe. En 2023, los hombres españoles vivían de media 81,1 años, mientras que las mujeres alcanzaban los 86,3. No obstante, los hombres registraban ligeramente más años de vida saludable: 62,4 frente a 61,8. Esta aparente contradicción se explica porque las mujeres viven más tiempo, aunque también acumulan una mayor carga de enfermedades crónicas, especialmente en edades avanzadas.

La mortalidad masculina es claramente superior en enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de en causas externas. En 2024, murieron por enfermedad isquémica del corazón 71,7 hombres por cada 100.000 habitantes, frente a 40,3 mujeres. En cáncer de bronquios y pulmón, la diferencia fue aún muy amplia: 69,3 fallecimientos por cada 100.000 hombres frente a 26,8 entre las mujeres. Por otro lado, las mujeres registraron tasas superiores en algunas enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas.

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Los registros de Atención Primaria reflejan que los hombres presentan una mayor prevalencia en nueve de los trece problemas de salud física estudiados. Las distancias son especialmente grandes en el infarto agudo de miocardio: 14,5 casos por cada mil hombres asignados, frente a 3,5 entre las mujeres. También en la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con 28,2 casos por mil hombres y 13,2 por mil mujeres. La hipertensión afecta a 179 hombres por cada mil, frente a 160,1 mujeres, y la diabetes no insulinodependiente a 83 hombres por mil, frente a 57,6 mujeres.

Un hombre pasea en el parque de El Retiro en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Pese a ello, el conjunto de enfermedades crónicas tiene una prevalencia algo mayor entre las mujeres: 481,5 casos por mil, frente a 457,4 en hombres. La distancia aumenta entre quienes tienen tres o más problemas crónicos: 149,4 por mil mujeres, frente a 121,9 hombres. El informe muestra así dos patrones distintos: una peor incidencia masculina en varias patologías físicas graves y una mayor cronicidad acumulada entre las mujeres.

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Salud mental: ansiedad y depresión

En salud mental, las mujeres registran más diagnósticos de ansiedad y depresión. Los trastornos de ansiedad afectan a 140,5 mujeres por cada mil, frente a 78,3 hombres; la depresión, a 63 por mil mujeres y 28,1 hombres. Sin embargo, la conducta suicida revela una brecha especialmente grave: en 2024, la mortalidad por suicidio fue de 12,1 hombres por cada 100.000 habitantes, casi tres veces más que los 4,2 casos entre mujeres. En sentido contrario, los intentos de suicidio registrados fueron más frecuentes entre las mujeres: 3,4 por mil, frente a 2,1 en hombres.

Educación y renta

El nivel educativo y la renta agravan las desigualdades dentro de la población masculina. A los 65 años, los hombres con estudios primarios o inferiores presentaron una tasa de mortalidad de 13,9 por mil, frente a 8,3 por mil entre quienes tenían estudios superiores: un diferencial del 67%. Además, la mortalidad por suicidio alcanzó 22,1 casos por 100.000 entre los hombres con menor formación, frente a 8,8 entre los universitarios o equivalentes. Los hombres con menos renta también concentran, en general, más problemas físicos y mentales.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. (Europa Press)

El consumo de sustancias y el juego aparecen como otros factores de riesgo marcadamente masculinos. Según EDADES 2024, el 81,7% de los hombres de 15 a 64 años consumió alcohol en el último año, frente al 71,2% de las mujeres. La diferencia es más acusada en el consumo diario: 15,4% de los hombres bebe a diario, casi el triple que el 5,7% de las mujeres. También fuman más —40,9% frente a 32,7%— y consumen más cannabis —16% frente a 9,2%—. El informe añade una mayor participación masculina en juegos de azar y una mayor prevalencia de posible juego problemático.

Pese a estos riesgos, los hombres utilizan menos el sistema sanitario. El 85% acudió a Atención Primaria en el último año, frente al 90,8% de las mujeres; en consultas de salud mental, la diferencia fue de 13,9% frente a 22,7%. Sanidad plantea que la presión cultural para mostrarse fuerte y autónomo puede contribuir a retrasar la petición de ayuda, aunque el estudio no mide directamente esos tiempos de demora.

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Finalmente, los hombres nacidos fuera de España presentan menos problemas crónicos registrados —298,4 frente a 489,6 por mil—, menos visitas a Atención Primaria y menor consumo declarado de alcohol, tabaco, cannabis y cocaína que los nacidos en España.

El informe concluye que las políticas sanitarias deben incorporar una perspectiva de género, promover modelos de masculinidad más saludables y combatir las desigualdades socioeconómicas que determinan la salud.