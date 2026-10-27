El esfuerzo de compra de vivienda en Madrid y Barcelona supera el 45% de la renta disponible, según Tinsa

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La vivienda en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona mantuvo la tendencia alcista de los precios en el tercer trimestre, aunque a un ritmo más moderado, al tiempo que en el 81% de las localidades del área metropolitana de Madrid y el 56% de la zona de influencia de Barcelona registraron tasas de esfuerzo de compra críticas superiores al 45% de la renta disponible, según ha informado este martes Tinsa.

En el área metropolitana de Madrid, los precios muestran una tendencia a la desaceleración, aunque las variaciones interanuales en los municipios siguen presentando variaciones anuales significativas, entre el 10% y el 18%. Por su parte, la ratio de esfuerzo para adquirir una vivienda se eleva en la provincia de Madrid hasta el 53,5%.

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Durante el tercer trimestre de 2026, el precio residencial en la provincia de Madrid aumentó un 13,1% en tasa interanual y un 0,9% en tasa trimestral, hasta alcanzar un precio medio de 3.963 euros por metro cuadrado. En la capital, el incremento interanual fue del 12,94%, con un valor de 4.765 euros el metro cuadrado.

El número de municipios madrileños con incrementos superiores al 10% aumentó de seis a diez. Destaca Torrejón de Ardoz, con una subida interanual del 30%. Asimismo, Coslada, Majadahonda, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Parla, Alcorcón, San Fernando de Henares, Leganés y Móstoles registraron aumentos de entre el 15% y el 20%.

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En cuanto a los precios medios, estos abarcan un rango entre los 4.853 euros/m2 de Pozuelo de Alarcón y los 2.297 euros/m2 en Parla. Madrid capital ocupa la segunda posición, con un valor de 4.765 euros/m2, seguido de Majadahonda (4.753 euros/m2), Alcobendas (4.499 euros/m2), y las Rozas (4.086 euros/m2).

Respecto al esfuerzo teórico necesario para comprar una vivienda, todos los municipios analizados del área metropolitana de Madrid superan la media nacional, situada en el 36,9%%. Además, 13 de los 16 municipios estudiados presentan niveles críticos, por encima del 45% de la renta disponible.

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En el área metropolitana de Barcelona los municipios muestran heterogeneidad en la tendencia de los precios y tasas de crecimiento interanual más moderadas que las observadas en la capital. Según Tinsa, los valores euros/m2 netos de inflación se mantienen por debajo de los máximos alcanzados durante la burbuja de 2007.

Los 27 municipios analizados de Barcelona registraron variaciones interanuales nominales de entre +3,1% y +24,8% (2,7% y 11,1% el trimestre anterior).

En cinco municipios, los precios aumentaron con mayor intensidad que en la capital, donde la variación interanual se situó en el 12,4%. Entre ellos destacan Viladecans, con un incremento del 24,8%; Montcada i Reixac, con un 13,6%, y Vilanova i la Geltrú, con un 13,3%.

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En el ranking de los municipios más caros, Sant Cugat ocupa la primera posición, con un precio medio de 4.801 euros/m2, por encima de los 4.616 euros de Barcelona capital. Le siguen Castelldefels (4.081 euros/m2), y los municipios de Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat (3.784 euros/m2).

La tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda en la provincia de Barcelona alcanza el 45,2% de la renta disponible de los hogares, por encima del 36,9% de la tasa de esfuerzo nacional y del 45% considerado crítico.

Por su parte, Barcelona capital registra el nivel de esfuerzo más elevado de todos los municipios analizados, con un 64%, lo que implica que las familias han de destinar casi dos tercios de la renta familiar al pago de la vivienda.

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