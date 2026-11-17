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Madrid, 17 nov (EFE).- La compraventa de viviendas retomó las caídas en septiembre con un descenso del 13,4 % frente al mismo mes del año pasado y contabilizó 54.548 operaciones, lo que supone el mayor ajuste desde mayo de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, agosto, las transacciones de vivienda crecieron un 10,6 %, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente y los altos precios de las casas.

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En lo que va de año, la compraventa de viviendas acumula una caída del 3,6 %.

Por tipo de vivienda, en septiembre cedieron tanto las operaciones de las nuevas como de las usadas. En concreto, estas últimas, las más numerosas del mercado con más de un 77 % del total, cayeron un 14 %, hasta las 42.403 unidades, mientras que las transacciones de vivienda nueva descendieron un 11,6 %, hasta las 12.145 unidades. EFE

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(Infografía)