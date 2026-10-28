El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

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El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo jueves, vaticinan los analistas. Esta decisión dará un respiro a los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo la media provisional del euríbor en octubre baja respecto a septiembre y se sitúa en el 3,227%.

Los mercados asignan una probabilidad del 97,6% a que el guardián del euro congele los tipos tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre. Si se cumplen las previsiones, el tipo de interés de la facilidad de depósito se quedará en el 2,50%; el de las operaciones principales de financiación, en el 2,65%, y el de la facilidad marginal de crédito, en el 2,90%.

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La decisión de no tocar los tipos a pesar del repunte de la inflación se explica porque la economía de la zona euro sigue resistiendo, aunque con diferencias entre países. La inflación cerró septiembre en el 3,8%, frente al 3,2% de agosto, según los datos de Eurostat, impulsada por los precios de la energía, que se encarecieron un 18,8% interanual.

En este escenario, “el Banco Central Europeo mantendrá sin cambios todos sus tipos de interés oficiales”, defienden Mabrouk Chetouane y Romain Aumond, estrategas de Natixis. Ambos argumentan que “pese al incremento del 18,8% del componente energético del índice armonizado de precios de consumo y a que la inflación de la eurozona alcanzó el 3,8%, la subyacente registró un aumento más moderado, hasta situarse en el 2,5%, apenas una décima por encima del mes anterior en términos interanuales”.

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Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, también descarta una nueva subida de tipos en octubre. Reconoce que, ante las crisis energéticas, la estrategia del BCE no consiste en reaccionar a los precios de la energía, sino en actuar ante el riesgo de que su encarecimiento se traslade a la inflación: “Aunque actualmente observamos una mayor inflación, todavía no hay indicios de que se esté incorporando de forma duradera”. Veit apunta que los efectos indirectos siguen “estando contenidos” y que los efectos de segunda ronda “no son evidentes”.

Un crecimiento desigual en la UE y tensiones en la deuda soberana francesa

Más allá de la inflación, los analistas consideran que el BCE debe hacer frente a dos factores que “complican su actuación”: las diferencias en el crecimiento de los países de la eurozona, que dificultan la transmisión de la política monetaria al conjunto de la unión monetaria, y la estabilidad financiera de la región. Ante este escenario, Chetouane y Aumond aconsejan adoptar un enfoque “más prudente” en la política monetaria.

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A su juicio, el “verdadero desafío” al que se enfrenta el BCE está relacionado con la estabilidad financiera y la preservación de la integridad de la eurozona. Los estrategas subrayan que la ampliación del diferencial de rentabilidad entre los bonos soberanos franceses y alemanes, con independencia de su plazo de vencimiento, junto con el “acusado” encarecimiento de los seguros de impago a cinco años sobre la deuda pública francesa y, en menor medida, sobre la italiana, “ponen de manifiesto las tensiones que atraviesan los mercados europeos de deuda soberana”.

Los estrategas de Natixis inciden en que la presión sobre las rentabilidades de la deuda pública francesa “alimenta el temor a un posible contagio que podría agravar la fragmentación financiera de la eurozona”.

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Fuente: EPData.

Con el foco en Lagarde

En este contexto, los mercados esperan la intervención de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por si da pistas sobre los próximos movimientos de la institución. Los analistas de Natixis prevén que pueda referirse explícitamente a los riesgos de fragmentación financiera de la eurozona, que amenazan la estabilidad financiera de la unión monetaria.

“El reconocimiento de estos factores de riesgo, por un lado, y la suspensión del proceso de endurecimiento cuantitativo (quantitative tightening), por otro, enviarían señales contundentes por parte del BCE, orientadas a contener las presiones sobre los mercados de deuda soberana”, recalcan Chetouane y Aumond.

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Por su parte, Annalisa Piazza, gestora de carteras de renta fija de MFS Investment Management, sostiene que la cuestión clave es si Lagarde confirma las expectativas de un mayor endurecimiento monetario o si da a entender que la reciente caída del mercado de bonos ya está haciendo parte del trabajo del BCE.

“Lo que descuenta actualmente el mercado parece excesivo en relación con los indicios de persistencia de la inflación subyacente y con un entorno de financiación cada vez más restrictivo, aunque la presión persistente sobre los precios de venta de las empresas no justifica un giro claramente moderado”, indica Piazza.

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Posible subida de tipos en diciembre

Los expertos aplazan hasta diciembre la próxima subida de los tipos de interés. La gestora de MFS Investment Management espera que el eurobanco deje abierta la posibilidad de una nueva subida en diciembre: “Prevemos que el BCE mantenga una orientación restrictiva hasta diciembre, con una posible nueva subida de 25 puntos básicos hasta el 2,75%, antes de entrar en un período prolongado de tipos sin cambios en 2027”.

También Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, aplaza la subida de tipos a diciembre, “entrando en un territorio ligeramente restrictivo”.

De cara al próximo año, Piazza no descarta una subida adicional de los tipos a principios de 2027 si los precios de la energía se mantienen elevados o se intensifican los efectos de segunda ronda sobre la inflación.

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Sin embargo, considera que hay “pocos argumentos” para llevar los tipos mucho más allá del territorio restrictivo. De hecho, “si los precios de la energía se normalizan y la inflación subyacente se mantiene contenida, la combinación de un menor crecimiento y unas condiciones de financiación restrictivas podría reabrir el debate sobre los recortes de tipos a finales de 2027”, asegura.