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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Manuel le confiesa la verdad a Julieta y Adriano y Jacobo llegan a las manos

La serie de La 1 pone patas arriba la relación de Manuel y Julieta con las últimas revelaciones sobre la muerte de Jana

Manuel confiesa a Julieta la verdad sobre la muerte de Jana en 'La Promesa'. (RTVE).
Manuel confiesa a Julieta la verdad sobre la muerte de Jana en 'La Promesa'. (RTVE).
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La tensión no dará tregua esta semana en La Promesa. Los próximos episodios estarán marcados por los avances en la investigación sobre el asesinato de Jana, que situarán a Curro cada vez más cerca de desenmascarar a Leocadia. Mientras tanto, Manuel intentará recuperar la confianza de Julieta, Ciro se verá atrapado en los planes de una poderosa organización y Martina tendrá que lidiar con el enfrentamiento entre Adriano y Jacobo. Además, la posible marcha de Candela abrirá una nueva brecha en las cocinas del palacio.

Capítulo 947 del lunes 16 de noviembre

La semana comenzará con varios frentes abiertos. Ciro hablará con Julieta después de que Manuel le haya pedido que intente convencerla para que regrese a la empresa de aviación. Sin embargo, lejos de presionarla, le hará saber que comprende su decisión y que tiene una idea en mente. Julieta, que desconfía de los negocios en los que podría estar implicado su marido, terminará reprochando a Manuel que haya recurrido a él.

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Por su parte, Martina descubrirá que Adriano y Jacobo han estado a punto de llegar a las manos. Aunque ambos intentarán restar importancia a sus diferencias, la joven tendrá que intervenir para evitar otro enfrentamiento. Además, propondrá a Jacobo que contacte con su familia para averiguar si existe alguna alternativa que les permita evitar la boda.

En otro punto de la historia, María Fernández y Carlo conseguirán mantener a Janita a su lado después de la visita de la Guardia Civil. La ayuda de Samuel será decisiva para convencer a los agentes de que la pequeña está bien atendida. Mientras, Teresa empezará a rechazar abiertamente los acercamientos de Julio y Candela comunicará a Simona que busca una oportunidad laboral fuera del palacio.

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La investigación de Curro y Pía también avanzará. Con la colaboración de Trini, intentarán demostrar que Leocadia y Mercedes del Amor son la misma persona. Para conseguirlo, Curro utilizará a Ángela como vía para llevar a su suegra hasta la Joyería Llop. Entretanto, Lorenzo descubrirá que la misteriosa cita que recibió no procedía del ejército, sino de una organización secreta: la logia.

La logia ha citado a Lorenzo en 'La Promesa' (RTVE).
La logia ha citado a Lorenzo en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 948 del martes 17 de noviembre

Lorenzo explicará a Ciro que los integrantes de la logia son hombres poderosos que quieren obtener información sobre los negocios de Manuel. Su intención es que ambos espíen la empresa de aviación, algo que aterrorizará al joven. Ante el peligro, Ciro planteará a Julieta abandonar La Promesa. Para su sorpresa, ella verá con buenos ojos la posibilidad de marcharse.

Mientras tanto, Curro pondrá en marcha su estrategia para que Trini identifique a Leocadia. Ángela creerá que la invitación a la joyería es un gesto para acercar posturas con su madre, sin sospechar el verdadero objetivo. Leocadia, además, decidirá que Martina y Julieta las acompañen.

Manuel, por su parte, recibirá con preocupación la posibilidad de que Ciro y Julieta abandonen el palacio. Finalmente, acudirá a hablar con ella y le explicará que su distanciamiento tiene una razón de peso: ha descubierto quién asesinó a Jana.

Trini se reencuentra con Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).
Trini se reencuentra con Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 949 del miércoles 18 de noviembre

Manuel dejará de ocultar la verdad y confesará a Julieta que Leocadia fue la responsable de la muerte de Jana, desmontando así la sospecha que durante tanto tiempo había recaído sobre Cruz. También le explicará que necesitaba sincerarse porque no quiere perderla.

Curro, entretanto, comprobará que su plan para identificar a Leocadia no ha funcionado: ninguna de las mujeres acudirá finalmente a la Joyería Llop. La investigación sufrirá así un nuevo contratiempo.

La tensión también estallará entre Jacobo y Adriano. Lorenzo aprovechará sus diferencias para provocarles durante una cena y ambos terminarán peleándose delante de los demás. En las cocinas, Candela preparará una prueba para conseguir un nuevo empleo, aunque Simona descubrirá un error en la receta. Ciro, por otro lado, intentará desvincularse de la logia, pero Lorenzo le advertirá de que no puede echarse atrás. Máximo, cada vez más desconfiado, pedirá a Julio que registre las habitaciones de ambos.

Jacobo y Adriano, a puñetazo limpio en 'La Promesa' (RTVE).
Jacobo y Adriano, a puñetazo limpio en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 950 del jueves 19 de noviembre

La pelea entre Jacobo y Adriano continuará teniendo consecuencias. Alonso tendrá que separarlos y exigirles explicaciones. Mientras, Curro descubrirá que la visita a la joyería no se ha producido como esperaba y tendrá que buscar otra manera de conseguir que Trini reconozca a Leocadia.

Ciro y Julieta decidirán quedarse en La Promesa, aunque por motivos muy distintos. Ella ha recuperado parte de la confianza en Manuel tras conocer la verdad sobre Jana; él, en cambio, sigue condicionado por las amenazas de la logia.

En las cocinas se producirá un acercamiento inesperado: Simona ayudará a Candela a corregir su receta para que pueda superar la prueba laboral. Y la investigación de Curro dará un giro cuando Trini aparezca en el palacio con un muestrario de joyas. Leocadia palidecerá al verla, una reacción que podría delatarla. Por su parte, Manuel y Julieta recuperarán la complicidad y terminarán besándose.

Leocadia no aparece por la Joyería en 'La Promesa' (RTVE).
Leocadia no aparece por la Joyería en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 951 del viernes 20 de noviembre

Máximo encargará a Julio que vigile a Lorenzo y Ciro, mientras este último seguirá intentando convencer al capitán de abandonar los planes de la logia. En paralelo, Martina tratará de poner fin a las hostilidades entre Jacobo y Adriano, aunque ninguno parece dispuesto a olvidar lo ocurrido.

La presencia de Trini seguirá inquietando a Leocadia, que empezará a sospechar que la visita no ha sido casual. Ángela le contará que la idea de llevarla a la joyería fue de Curro, por lo que la señora de Figueroa decidirá preguntarle directamente qué relación tiene con el establecimiento.

Ricardo, por su parte, tendrá que encontrar pruebas que respalden sus acusaciones contra Julio si quiere evitar que Alonso tome una decisión favorable al ayuda de cámara. Y en las cocinas, Simona confesará que teme perder a Candela. Esta regresará de su prueba laboral sin querer explicar cómo le ha ido, dejando en el aire su futuro en La Promesa.

Ricardo tiene que encontrar pruebas contra Julio en 'La Promesa' (RTVE).
Ricardo tiene que encontrar pruebas contra Julio en 'La Promesa' (RTVE).

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