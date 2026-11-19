La logia ha citado a Lorenzo en 'La Promesa' (RTVE).

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La semana en La Promesa ha estado marcada por las amenazas de la logia, los conflictos entre Adriano y Jacobo y los avances en la investigación sobre la identidad de Leocadia. También ha habido espacio para los sentimientos, con el acercamiento entre Manuel y Julieta después de que él le revelase quién estuvo detrás de la muerte de Jana. El capítulo del jueves terminó, además, con una reacción de Leocadia que podría resultar decisiva para Curro: la presencia de Trini en el palacio ha despertado todas sus alarmas.

En los próximos episodios, las distintas tramas seguirán complicándose. Máximo quiere averiguar qué ocultan Ciro y Lorenzo, mientras que Alonso tendrá que intervenir tanto en el enfrentamiento entre Jacobo y Adriano como en las acusaciones de Ricardo contra Julio. Por su parte, Candela espera conocer el resultado de su prueba de trabajo, una posibilidad que inquieta especialmente a Simona. Estas son las principales claves del episodio que La 1 emitirá el viernes 20 de noviembre.

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Manuel confiesa a Julieta la verdad sobre la muerte de Jana en 'La Promesa'. (RTVE).

Capítulo 951 del viernes 20 de noviembre

Las sospechas de Máximo sobre los movimientos de Ciro y Lorenzo van en aumento. Después de leer una misteriosa carta, el duque de Buenaventura considera que los dos podrían estar metidos en asuntos mucho más delicados de lo que aparentan. Por eso, decidirá encargar a Julio una tarea de vigilancia: tendrá que seguir de cerca a ambos y averiguar qué están tramando realmente.

Mientras tanto, Ciro intentará que Lorenzo entre en razón y abandone sus planes de colaborar con la logia. El joven está cada vez más preocupado por las consecuencias de relacionarse con esta organización secreta y no quiere continuar participando en sus actividades. Sin embargo, el capitán de la Mata no estará dispuesto a dar marcha atrás. Le recordará que ya están demasiado implicados y que no tienen otra salida que seguir adelante.

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En paralelo, Alonso tratará de poner fin a la tensión entre Jacobo y Adriano después de la violenta disputa que ambos protagonizaron delante de la familia. Martina asumirá la tarea de mediar entre ellos y conseguirá que acepten dejar de enfrentarse, aunque el acuerdo no parece convencer demasiado a ninguno. La joven tendrá que esforzarse para mantener la calma entre los dos mientras sigue buscando una solución a su complicado compromiso con Jacobo y a los problemas que rodean su embarazo.

Jacobo y Adriano, a puñetazo limpio en 'La Promesa' (RTVE).

La investigación de Curro también vivirá momentos delicados. Trini continúa en La Promesa después de presentarse con un muestrario de joyas para Leocadia, pero la dependienta empieza a sentirse incómoda. Ha advertido que la señora de Figueroa la ha reconocido y teme las consecuencias de haber acudido al palacio. La situación podría poner en peligro la colaboración que mantiene con Curro.

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Leocadia, por su parte, tampoco se fía de aquella visita. La mujer sospecha que detrás de la llegada de Trini hay algo más que una simple propuesta comercial. Sus dudas aumentarán cuando Ángela le cuente que fue Curro quien tuvo la idea de comprarle un collar en la Joyería Llop, un supuesto gesto para mejorar la relación entre ambos. Conociendo la enemistad que mantiene con su yerno, Leocadia no termina de creerse esa repentina muestra de cordialidad.

Decidida a descubrir qué se esconde detrás de todo, preguntará directamente a Curro si tiene algún vínculo con el establecimiento. El joven tendrá que medir sus palabras para evitar que su suegra descubra que la visita de Trini formaba parte de una estrategia para demostrar que Leocadia y Mercedes del Amor son la misma persona.

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Trini se reencuentra con Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).

Otro conflicto pendiente de resolver es el que enfrenta a Julio y Ricardo. El ayuda de cámara espera que Alonso despida al antiguo mayordomo después de que este lo señalase como responsable del sabotaje de la boda. Sin embargo, el marqués no está dispuesto a tomar una decisión sin pruebas. Por eso, pedirá a Ricardo que encuentre algún indicio que permita demostrar la implicación de Julio.

Por último, la incertidumbre también llegará a las cocinas. Simona, que ha ayudado a Candela a preparar su prueba para conseguir un empleo en otro palacio, reconocerá que no sabe cómo afrontar una posible despedida. Aunque desea que su compañera tenga éxito, teme quedarse sin ella después de tantos años trabajando juntas. Candela regresará a La Promesa tras realizar la prueba, pero evitará contar cómo le ha ido. Su silencio dejará a Simona pendiente de una respuesta que podría cambiar el futuro de ambas.

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