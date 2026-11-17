Manuel confiesa a Julieta la verdad sobre la muerte de Jana en 'La Promesa'. (RTVE).

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La tensión no da tregua en La Promesa. Los próximos capítulos estarán marcados por importantes avances en la investigación del asesinato de Jana, aunque Curro tendrá que enfrentarse a nuevos obstáculos para demostrar la verdadera identidad de Leocadia. Mientras tanto, Manuel intentará recuperar la confianza de Julieta con una confesión que llevaba demasiado tiempo guardándose, Ciro descubrirá que escapar de la logia no será tan sencillo como esperaba y las diferencias entre Jacobo y Adriano terminarán estallando.

En el capítulo del martes 17 de noviembre, Lorenzo explicará a Ciro que la logia está formada por hombres poderosos que pretenden conseguir información sobre los negocios de Manuel. Su intención es que ambos espíen la empresa de aviación, algo que aterrorizará al joven. Ante las amenazas, Ciro propondrá a Julieta abandonar La Promesa, una posibilidad que ella contemplará con buenos ojos.

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Por su parte, Curro pondrá en marcha su estrategia para que Trini identifique a Leocadia en la Joyería Llop. Sin embargo, la señora de Figueroa decidirá que Martina y Julieta también las acompañen, complicando sus planes. Manuel, preocupado por la posibilidad de perder a Julieta, decidirá contarle finalmente quién está detrás de la muerte de Jana.

Curro y Julieta en 'La Promesa' (RTVE).

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 18 de noviembre: Manuel revela a Julieta quién mató a Jana

En el capítulo 949, Manuel dejará de ocultar la verdad y confesará a Julieta que Leocadia fue la responsable del asesinato de Jana. De esta manera, desmontará definitivamente las sospechas que durante tanto tiempo habían recaído sobre Cruz. El heredero explicará a su mujer que necesitaba sincerarse porque no quiere perderla y considera que ha llegado el momento de dejar atrás los secretos.

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Mientras tanto, Curro co,-mprobará que su estrategia para desenmascarar a Leocadia no ha funcionado. Ninguna de las mujeres acudirá finalmente a la Joyería Llop, por lo que Trini no tendrá ocasión de reconocer a la señora de Figueroa. Un nuevo contratiempo para el joven, que tendrá que buscar otra manera de demostrar sus sospechas.

La tensión también estallará entre Jacobo y Adriano. Lorenzo aprovechará sus diferencias durante una cena para provocarles y conseguirá que ambos terminen enfrentándose físicamente delante de los demás. Una situación que obligará a quienes les rodean a tomar cartas en el asunto.

Jacobo y Adriano, a puñetazo limpio en 'La Promesa' (RTVE).

En las cocinas, Candela continuará preparando su prueba para conseguir un nuevo empleo. Sin embargo, cometerá un error en la receta que podría poner en peligro sus posibilidades. Simona descubrirá el fallo y la situación volverá a evidenciar lo mucho que le preocupa la posible marcha de su compañera.

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Por otro lado, Ciro intentará desvincularse de la logia, pero Lorenzo le advertirá de que no puede abandonar sus planes cuando quiera. Máximo, cada vez más desconfiado, pedirá a Julio que registre las habitaciones de ambos. Una decisión que podría poner en serios aprietos a los implicados.

¿Qué pasará en ‘La Promesa’ el jueves y el viernes?

Los capítulos del jueves 19 y el viernes 20 de noviembre traerán nuevas consecuencias de los enfrentamientos y las decisiones de estos días. Alonso tendrá que intervenir para separar a Jacobo y Adriano, mientras Martina seguirá intentando poner fin a una rivalidad que amenaza con hacerse insostenible.

Además, Curro encontrará una nueva oportunidad para acercarse a la verdad cuando Trini aparezca en el palacio con un muestrario de joyas. Su presencia provocará una reacción inesperada en Leocadia, que empezará a sospechar que hay algo detrás de esta visita. También Manuel y Julieta recuperarán parte de la complicidad perdida y protagonizarán un acercamiento.

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Ricardo tiene que encontrar pruebas contra Julio en 'La Promesa' (RTVE).

Por su parte, Máximo pedirá a Julio que vigile a Lorenzo y Ciro, mientras Ricardo tendrá que encontrar pruebas para respaldar sus acusaciones contra el ayuda de cámara. Y Candela regresará de su prueba laboral sin querer explicar cómo le ha ido, dejando en el aire su futuro en el palacio.