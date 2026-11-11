11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas

Imagen de Efe de una de las manifestaciones por la vivienda, con la cara de Maricarmen Abascal. (Montaje Infobae)

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Hoy España está de huelga. No es contra un gobierno. No es contra una medida concreta. Más bien, todo lo contrario: es por la ausencia de ellas. Es por una sociedad que vive ahogada, que ha visto cómo se normalizaba sobrevivir con un salario bajo sin perspectivas futuras mientras la vida sube y sube. La vivienda fue la mecha. La prendió Maricarmen Abascal; su desahucio provocó la acampada en Sol primero, seguida de una ola de movilizaciones, y que alcanza el culmen este miércoles con un parón dirigido a “contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos”. Ya no bastan los parches, hay que poner la vida por encima del lucro", afirma Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en una entrevista con Infobae. Y aunque los motivos están claros —reclamar mejores sueldos, viviendas asequibles y medidas para frenar la subida de los precios—, no va dirigida contra nadie en concreto, o es curioso que el único que se da por aludido es el PP, que ni siquiera gobierna a nivel nacional (aún).

Es una huelga inédita. En primer lugar, porque por primera vez desde la restauración democrática, un paro de estas características no se dirige explícitamente contra las políticas del ejecutivo de turno. La vicepresidenta Yolanda Díaz alienta a la huelga de manera directa y el presidente Pedro Sánchez lo hace indirectamente. “Los derechos se pueden perder en un instante”, recordaba este viernes en un vídeo publicado en redes sociales. Pero el PSOE no puede hacer que esta protesta no va con ellos: han gobernado durante ocho años, el problema no ha hecho más que crecer y, como dato adicional, de los 121 parlamentarios socialistas, 17 —el 14%— cobran un ingreso extra por el alquiler de sus propiedades. No obstante, también hay que destacar que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que no han querido aplicar la Ley de Vivienda. Entre unos y otros, los salarios han aumentado un 30% en la última década, mientras que los alquileres lo han hecho 82%. La vida no da.

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España vive este 11 de noviembre su primera huelga general en 14 años. (EFE/Jorge Zapata)

La segunda cuestión que hace que esta huelga sea, cuanto menos diferente, es que se celebra a tan solo 18 días de unas elecciones generales. Y precisamente el motivo de adelanto electoral fue el fracaso parlamentario de los conocidos como decretos Maricarmen, que incluían la ampliación del escudo antidesahucios, prórrogas y límites para los alquileres, regulación del alquiler temporal y por habitaciones, medidas fiscales y freno a compras especulativas, además de renovaciones automáticas de los contratos. Todas estas medidas cayeron con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La presión social forzó entonces a los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, a convocar una huelga general.

“No es una huelga al uso, porque no es en respuesta a una reforma o la impugnación a la política económica de estos últimos años, pero claro que es una huelga contra el poder, que en España está muy diseminado”, aseguraba Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, en declaraciones a El País, dejando claro que no es contra el actual Gobierno. Y es que para los sindicatos es complicado convocar una huelga contra los partidos que han subido el salario mínimo un 66%.

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La relación con la coalición ha sido buena. En las dos últimas legislaturas, el diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos ha estado lleno de logros, empezando por los ERTE durante la pandemia de coronavirus, la reforma laboral de 2021, que limitó los contratos temporales, la ley rider, la reforma del subsido por desempleo de 2024 o aumentos salariales para los funcionarios. Aunque ahora ya quedan en el tintero la reducción de la jornada a 37 horas y media, el nuevo registro horario o el Estatuto del Becario.

Valeri Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, incide en la importancia de viviendas para vivir por encima del lucro.

Hacía 14 años desde que los sindicatos mayoritarios no -CCOO, UGT, CGT, CNT- no convocaban una huelga general de 24 horas. Las últimas fueron en 2012 a Mariano Rajoy. El primero fue el 29 de marzo, apenas 100 días después de su investidura. El motivo fue la reforma laboral que otorgó prioridad a los acuerdos de empresa frente a los convenios colectivos, suprimió la autorización administrativa obligatoria previa en los despidos colectivos y generalizó la indemnización de 33 días por año trabajado. Ocho meses más tarde, el 14 de noviembre, volvieron a convocar otro parón por la subida del IVA al 21%, la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y los recortes presupuestarios en sanidad y educación.

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El caso de España, único en Europa

Y en tercer lugar, llama la atención que es la primera huelga que se celebra en la Unión Europea con un parlamento disuelto. Se plantea en un momento en el que las Cortes han dejado de funcionar. Si miramos a nuestros vecinos, Portugal hizo su última huelga general en 2011 contra los presupuestos y Grecia registró 17 huelgas generales entre 2010 y 2011, y otras 12 en 2012, todas con el Parlamento en funcionamiento y en pleno debate de los paquetes de austeridad, recogió Demócrata en un artículo. Francia puede ser el caso que más se asemeje a España, ya que en 2024 Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional el 9 de junio y convocó elecciones legislativas en medio de grandes movilizaciones, que solo quedaron en protestas, sin llegar a ser huelga.

Fuera de Europa, en 1973 en Uruguay, tras la disolución del Parlamento por el presidente Juan María Bordaberry con respaldo militar, los sindicatos respondieron con una huelga general de 15 días, la más larga en la historia del país, aunque en el marco de una ruptura institucional y no de un proceso electoral democrático. O también tenemos el ejemplo de Australia en 1975, que, tras la destitución del primer ministro Gough Whitlam y la disolución del Parlamento por el gobernador general John Kerr, se produjeron movilizaciones masivas y paros que llegaron a involucrar a casi medio millón de trabajadores, aunque los líderes sindicales y laboristas evitaron declarar una huelga general formal.

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Lo curioso es que, aunque los decretos cayeron con el Parlemento activo, podrán salir adelante igualmente en la Diputación Permanente, el órgano encargado de velar por los poderes de las Cámaras (el Congreso de los Diputados y el Senado,) cuando éstas no están reunidas. Este jueves, un día después de la huelga general, sus miembros debatirán los decretos, y lo más seguro es que salgan adelante porque el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes, al menos, para aprobar el más amplio de los dos, aunque por un solo voto de diferencia. El bloque formado por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suman 35 votos a favor, frente a los 34 en contra del PP, Vox y Junts.

Pero da igual lo que pase este miércoles. Todo dependerá de lo que ocurra el 29 de noviembre.