La huelga general en España, en imágenes

Trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales participan este miércoles en movilizaciones y cortes de calles en distintas ciudades del país, en una jornada de protesta por la vivienda, los salarios y los servicios públicos
Una trabajadora de limpieza barre un andén de una estación de metro durante el paro nacional de 24 horas
11 Nov, 2026 02:45 a. m. EST
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Un manifestante, con folletos que llevan la palabra “HUELGA”, explica a los pasajeros por qué no pueden ingresar a la estación de Sants durante la huelga general nacional de 24 horas, en Barcelona
Personas esperan en los andenes de una estación de metro durante el paro nacional de 24 horas
Agentes de policía suben por una escalera mecánica en la estación de Atocha, mientras miembros de sindicatos protestan cerca, durante el paro nacional de 24 horas
Un hombre pasa junto a un cartel en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos por el paro nacional de 24 horas
Un agente de policía permanece junto a un cartel que dice “cerrado por huelga general” en la estación de tren de Atocha
Manifestantes bloquean la entrada a la estación de Sants durante la huelga general nacional de 24 horas, convocada para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, según los manifestantes, en Barcelona, España
Un pasajero se retira después de que manifestantes le impidieran entrar a la estación de Sants durante la huelga general nacional de 24 horas, convocada para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, según los manifestantes, en Barcelona, España
Miembros de sindicatos exhiben una pancarta que dice “huelga general” en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Personas intentan ingresar a la estación de Sants durante una protesta por la huelga general nacional de 24 horas, convocada para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, según los manifestantes, en Barcelona, España
Un pasajero espera con su bolso fuera de la estación de Sants durante una protesta por la huelga general nacional de 24 horas
Un hombre utiliza una máquina expendedora de boletos junto a otra con una pegatina que dice “cerrada por huelga general”, en la estación de Atocha
Un trabajador ferroviario camina por un andén vacío, junto a trenes estacionados, en la estación de Atocha durante el paro nacional de 24 horas convocado para reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna
Un hombre pasa junto a un panel informativo en la estación de Atocha que anuncia la cancelación de varios trenes por la huelga general nacional de 24 horas
Una paloma camina junto a los molinetes de acceso de la estación de Atocha, mientras agentes de policía vigilan el lugar durante el paro nacional de 24 horas
Estación de Atocha, durante el paro nacional de 24 horas convocado
Un pasajero discute con un manifestante después de que le impidieran ingresar a la estación de Sants durante la huelga general nacional de 24 horas
Personas suben a un autobús bajo la lluvia en la estación de Atocha
Pasajeros discuten con manifestantes después de que les impidieran ingresar a la estación de Sants durante la huelga general nacional de 24 horas
Agentes de policía bloquean a miembros de sindicatos que realizan un piquete en la entrada de Mercamadrid, el principal mercado mayorista de alimentos frescos de España, al inicio de la huelga general nacional de 24 horas